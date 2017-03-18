Стрельба в парижском аэропорту Орли

В субботу утром в парижском аэропорту Орли было прервано воздушное сообщение из-за инцидента, в ходе которого мужчина попытался выхватить оружие у одной из сотрудниц службы безопасности, патрулирующей здание аэропорта. Нападавший был застрелен на месте. По словам министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана, других пострадавших нет.

Министр внутренних дел страны Бруно Ле Ру заявил, что мужчина уже «был известен полиции и спецслужбам». Утверждается, что ранее в субботу злоумышленник угнал автомобиль и выстрелил в патрульного полицейского, когда тот остановил его машину на дороге в одном из северных пригородов Парижа. После этого, угонщик направился в Орли. Полицейский получил легкое огнестрельное ранение в голову.

По данным прокуратуры Парижа, следствием занимается подразделение по борьбе с терроризмом. Женщина-военнослужащая, у которой преступник попытался отнять оружие, является сотрудницей спецподразделения Sentinelle, которое, после парижских терактов 2015 года, охраняет аэропорты, религиозные объекты и другие места большого скопления людей.