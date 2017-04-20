Паоло Джентилони: ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе

«Ни США, ни Евросоюз не должны забывать об украинском кризисе», - такое заявление сделал премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг на встрече с общественностью в Вашингтоне. Итальянский лидер, председательствующий сейчас в Евросоюзе, приехал в американскую столицу в преддверии саммита «Большой семерки», который пройдет в Италии в мае.

Джентилони отметил, что реакция Запада на агрессивные действия Российской Федерации в Украине была верной. Тем не менее, считает он, Западу следует не изолировать Россию, а вовлекать ее в конструктивный диалог и в позитивные международные процессы.

«Мы не должны представать в глазах России слабыми – это, без сомнения, было бы ошибкой, - уверен Джентилони. - Мы должны сохранять наше единство и не проявлять никакой слабости. В то же время, если мы солидарны и сильны, нам надо вовлечь Россию в мировые процессы».

Премьер-министр Италии считает неэффективной идею изоляции России, особенно учитывая историю, менталитет и природу не только власти, но и всей страны.

«Было достаточно примеров, когда Россия отвечала на атаки против нее с усиленной энергией и национальной гордостью. Если же, наоборот, привлечь Россию к участию в мировых процессах, она скорее проявит свои слабости», считает политик.

Во второй половине дня Дональд Трамп и Паоло Джентилони провели совместную пресс-конференцию в Белом доме, где сделали

заявления по поводу терактов в Париже, по проблеме беженцев, о финансировании НАТО и борьбе с международным терроризмом.