Теракт в Пакистане: десятки погибших, более полусотни раненых

Власти Пакистана сообщают о мощном взрыве, который прогремел в пятницу на оживленном рынке города Парачинар на северо-западе Пакистана. В результате взрыва 22 человека погибло и более 50 были ранены.

По словам очевидцев и представителей местных властей, взрыв в Парачинаре – административном центре частично автономной племенной территории провинции Куррам – произошел вблизи входа в шиитскую мечеть для женщин-верующих.

Неизвестно, было ли взрывное устройство приведено в действие дистанционно или террористом-смертником.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Джамаат аль-Ахрар», которая вместе с «Талибаном» ведет борьбу против пакистанского государства. В течение прошедшего года группировка брала на себя ответственность за большую часть проведенных в стране терактов, в результате которые погибло большое количество людей.

Многие получили серьезные ранения, и местные жители опасаются, что число погибших будет расти.

Военные вертолеты были направлены в отдаленные районы племенной территории для проведения экстренной эвакуации жертв, сообщается в заявлении армии.

Премьер-министр Наваз Шариф осудил атаку и вновь заявил, что Пакистан продолжит принимать решительные меры по уничтожению терроризма в стране.

«Террористическая сети уже разрушены, и наш долг перед страной – продолжать эту войну, пока мы не добьемся полного уничтожения терроризма на нашей земле», – говорится в официальном заявлении Шарифа.

Посол США в Пакистане Дэвид Хейл также осудил взрыв. «Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Пакистаном в области уничтожения террористических сетей», – пообещал Хейл.