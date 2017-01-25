ПАСЕ призвала Россию освободить Олега Сенцова и Романа Сущенко

СТРАСБУРГ – Парламентская ассамблея Совета Европы вечером 24 января приняла резолюцию по докладу «Нападения на журналистов и на свободу медиа в Европе», в которой потребовала от российских властей освободить украинских граждан – режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

В документе говорится, что «Олег Сенцов, который был похищен из Крымского полуострова и приговорен российским военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы в Якутске», должен быть передан российскими властями «компетентным правоохранительным органам Украины без дальнейших проволочек».

Также в резолюции содержится призыв к освобождению Романа Сущенко – корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции, который в сентябре 2016 года был арестован в Москве по обвинению в «шпионаже».

Кроме этого, Ассамблея призвала российские власти прекратить преследования крымских журналистов Анну Андриевскую, Наталью Кокорину и Николая Семену по обвинениям в «сепаратизме».

Таким образом, ПАСЕ поддержала автора доклада, главу украинской делегации в Ассамблее Владимира Арьева, который, представляя доклад на пленарном заседании ПАСЕ, заявил: «Мы должны подтвердить наше требование к российским властям освободить режиссера Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко, которому российским ФСБ предъявлены обвинения в так называемом «шпионаже»; защитить от преследования украинского журналиста Николая Семену, которому грозит до пяти лет заключения за «сепаратизм» – за то, что назвал Крым частью Украины; предотвратить систематические притеснения свободных и независимых медиа в аннексированном Россией Крыму, включая крымско-татарское телевидение АТР».

Владимир Арьев привел слова из обращения коллег Николая Семены к депутатам ПАСЕ, которые обратились к Ассамблее с просьбой защитить крымского журналиста, «который преследуется кремлевским режимом за его поддержку европейских ценностей».

Россия упоминалась некоторыми выступавшими депутатами ПАСЕ и в связи с работой российской пропаганды. В частности, об этом говорила член делегации Украины Олена Сотник: «Российский телеканал «Russia Today» стал особым оружием в руках России – многие европейские страны только теперь начали чувствовать его влияние и угрозу, и, вследствие этого, ввели прямые ограничения на его вещание».

Кроме российской темы, в ПАСЕ во время дискуссии по докладу громко звучала тема преследований прессы в Турции: в частности, турецкий депутат и писатель Гюльсун Бильгехан рассказала о большом количестве репрессированных журналистов в стране после провалившейся попытки военного путча летом прошлого года. Как сообщила Гюльсун Бильгехан, 52 газеты, 28 телеканалов и 28 издательств в Турции были закрыты за последние полгода. По ее словам, «многие журналисты находятся в тюрьме без предъявления обвинений уже много месяцев, некоторые из них – это очень пожилые и больные люди».

Неожиданно для ПАСЕ, в дебатах Ассамблеи по вопросам защиты журналистов упоминались и Соединенные Штаты (США имеют в ПАСЕ статус гостя).

В частности, депутат ПАСЕ из Норвегии Франк Йеннсен расценил сигналы в отношении медиа, поступающие от новой администрации США как «вызывающие беспокойство»: «Конечно, нельзя сравнивать бойкот телекомпаний или использование «альтернативных фактов» с притеснениями или задержаниями журналистов, но это беспокоит, когда проявляется неуважение к журналистам и к правде в целом».

Несколько других европейских депутатов также высказали свою озабоченность складывающимися отношениями между президентом США Дональдом Трампом и журналистами.