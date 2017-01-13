Делегация России не появится на сессиях ПАСЕ в 2017 году

МОСКВА – Делегация России не будет участвовать в заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2017 году. Это стало известно 12 января в ходе рабочего визита в Москву председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

После встречи с депутатами Государственной Думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным Педро Аграмунт заявил журналистам: «Из плохих новостей –представители (России – Д.Г.) не будут участвовать в этом году, но мы будем искать какие-то решения позже в этом году.... Мы знаем, что Россия не представит документы для участия в ПАСЕ в январе 2017 года из-за того, что её участие оспаривают некоторые страны-члены».

Педро Аграмунт также высказал предположение о том, что в случае, если бы Россия направила свою делегацию в ПАСЕ на январскую сессию, которая пройдет с 23 по 27 января в Страсбурге, то, «скорее всего, эти полномочия не были бы подтверждены».

В начале года, на январской сессии, ПАСЕ общим голосованием подтверждает полномочия всех делегаций стран-членов Совета Европы. Если список делегации не представлен на утверждение Ассамблеи в январе, то страна, не представившая его, не сможет участвовать в работе ПАСЕ в течение всего года.

Полномочия российской делегации были урезаны ПАСЕ в апреле 2014 года после аннексии Крыма и участия России в войне на востоке Украины: российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в руководящих органах Ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В ответ на это делегация России объявила бойкот заседаниям ПАСЕ и покинула зал в Страсбурге, заявив, что вернется только после снятия санкций.

В 2015-м и 2016-м годах ПАСЕ продляла санкции против российской делегации, поскольку Россия заявила, что Крым не будет возвращен Украине, а также продолжала участие в военном конфликте в Донецкой и Луганской областях Украины.

В конце 2016 года Вячеслав Володин заявил, что новая делегация российского парламента в ПАСЕ будет сформирована, но вопрос о ее участии в сессиях Ассамблеи будет рассматриваться лишь тогда, когда ПАСЕ решит отменить санкции против парламентариев из России.

Беседуя 12 января с Педро Аграмунтом, Володин заявил: «Когда лишают права голоса, это напоминает какие-то времена средневековья. Осталось только инквизицию ввести и, соответственно, дальше уже можно не думать о демократии, которая в основе своей просто не допускает таких решений».

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки», что если Ассамблея вернет российской делегации все ее права без выполнения Москвой требований Ассамблеи, то он и его коллеги из украинской делегации сами покинут ПАСЕ.