Конгрессмен Эрик Суолуэлл: на нашу демократию было совершено нападение

Эрик Суолуэлл (Eric Michael Swalwell, Jr.) – демократ от штата Калифорния, является вторым по старшинству законодателем в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса. Он является автором и соавтором более тысячи законопроектов, поправок и резолюций, которые рассматривались в Конгрессе США 114 и 115 созывов.

В 2016 году вместе со своим однопартийцем Элайджей Каммингсом, он разработал и внес на рассмотрение коллег законопроект под названием «Акт в защиту нашей демократии».

Цель этой законодательной инициативы – создание независимой комиссии для расследования попыток вмешательства России в выборы в США. Проект документа поддержан практически всеми конгрессменами-демократами, и сегодня находится на рассмотрении в Комитете по иностранным делам. В эсклюзивном интервью для Русской службы «Голоса Америки», конгрессмен Суолуэлл поделился своей оценкой последних событий в американо-российских отношениях.

Александр Яневский: Со своим коллегой Элайджей Каммингсом, вы стали авторами законопроекта «Акт в защиту нашей демократии» (“Protecting Our Democracy Act”). Каким вы видите будущее этого документа?

Во время последних президентских выборов, на нашу демократию было совершено нападение, причем без применения бомбы или пистолета. Это было электронное нападение, почти незаметное. У нас есть веские доказательства считать, что за этим нападением стоит Россия

Эрик Суолуэлл: Во время последних президентских выборов, на нашу демократию было совершено нападение, причем без применения бомбы или пистолета. Это было электронное нападение, почти незаметное. У нас есть веские доказательства считать, что за этим нападением стоит Россия. Наш законопроект предлагает создать независимую, двухпартийную комиссию, которая поможет выяснить раз и навсегда, кто именно в России стоит за этой атакой, и почему мы оказались настолько уязвимыми.

Самое важное – это сделать так, чтобы это никогда не повторилось. Одним из ключевых выводов доклада наших разведслужб было то, что Россия сегодня анализирует, чего им удалось достичь, и извлекает уроки, чтобы определить – как снова атаковать нас и наших союзников.

Надеюсь, чем больше будет появляться доказательств того, что мы подверглись нападению, тем больше республиканцев осознает, что мы не намерены ставить под сомнение исход прошедших выборов

Поэтому, я считаю, американский народ хочет знать, что мы делаем для того, чтобы защитить и обеспечить нашу демократию. Предложенный нами законопроект не содержит каких-то партийных пристрастий. Я обратился к коллегам-республиканцам с предложением поддержать нашу инициативу, но пока что никто из них не сделал этого.

Это вызывает сожаление, ведь мы должны ставить интересы страны превыше партийных. Надеюсь, чем больше будет появляться доказательств того, что мы подверглись нападению, тем больше республиканцев осознает, что мы не намерены ставить под сомнение исход прошедших выборов.

Дональд Трамп – президент США, но если мы намерены отстаивать нашу демократию, мы должны показать, что между нами действительно есть диалог. Мы должны продемонстрировать американскому народу, что подобное больше никогда не повторится.

А.Я: В 2015 года вы посетили Россию, Латвию и Эстонию. Вы встречались с официальными лицами и обсуждали с ними необходимость на международном уровне остановить российскую агрессию в Сирии и Украине. Как бы вы оценили сейчас действия России в восточноевропейском регионе и странах Балтии?

Я поехал тогда в Россию, чтобы призвать представителей российского МИДа отказаться от помощи режиму Асада в Сирии, и вместо этого сотрудничать с США, Турцией и нашими союзниками в борьбе с “Исламским государством

Э.С: Я поехал тогда в Россию, чтобы призвать представителей российского МИДа отказаться от помощи режиму Асада в Сирии, и вместо этого сотрудничать с США, Турцией и нашими союзниками в борьбе с “Исламским государством”. Вместо этого, мы стали свидетелями бойни в Алеппо и убийства сирийским режимом невинных людей по всей стране при пособничестве России.

Это вызвало еще больший хаос в Сирии, привело к массовому исходу беженцев в Восточную Европу, страны Ближнего Востока, например, в Иорданию и Турцию. Это дестабилизировало регион. Я по-прежнему считаю, что значительная доля вины за хаос на Ближнем Востоке лежит на России. Именно для того, чтобы сказать об этом, я и встречался с представителями российской стороны.

Страны Балтии вправе тревожиться по поводу намерений Москвы, и они должны знать, как собираются поступить Соединённые Штаты

Я также хотел посетить Ригу и Таллинн, чтобы заверить наших латвийских и эстонских союзников, что США будут вместе с этими странами противодействовать любым российским вылазкам в регионе.

Мы имеем все основания быть обеспокоенными после того, что произошло в Крыму, после того, как как вине России над Украиной был сбит авиалайнер, на борту которого находились более 200 гражданских лиц. Страны Балтии вправе тревожиться по поводу намерений Москвы, и они должны знать, как собираются поступить Соединённые Штаты.

Важно, чтобы и республиканцы, и демократы в Конгрессе объединились, чтобы Россия, которая нарушает права человека, которая вторглась на суверенную территорию Украины, получила отпор. Единственный способ, которым мы можем этого достичь – это поддержать НАТО и обеспечить применение жестких санкций.

А.Я: Ситуация в Сирии вызывает озабоченность во всем мире. Насколько реальны планы сотрудничества США и России в борьбе с «Исламским государством»?

Если Москва действительно намерена отказаться от поддержки режима Асада, бороться с настоящим врагом – ИГ, и поддерживать политической переходный процесс в Сирии, думаю, мы могли бы сотрудничать с Москвой

Э.С: Очень сложно сотрудничать с Россией по вопросу Сирии, если она собирается поддерживать режим Асада. Сейчас враг в этом регионе – “Исламское государство”, и мы все должны сосредоточить усилия, чтобы одержать победу. Злодеяния режима Асада являются одним из самых эффективных инструментов, при помощи которых ИГ вербует рекрутов.

Убийство невинных мусульман в этом регионе помогло ИГ привлечь на свою сторону людские ресурсы, позволившие террористам повести наступление на столицу и Алеппо. Если Москва действительно намерена отказаться от поддержки режима Асада, бороться с настоящим врагом – ИГ, и поддерживать политической переходный процесс в Сирии, думаю, мы могли бы сотрудничать с Москвой.

Однако, на данный момент, похоже, Кремль намерен поддерживать режим Асада, бороться с его врагами, среди которых и ИГ, но при этот делать все, чтобы Асад остался у власти. Я считают, все это подрывает стабильность региона.

А.Я: В последнее время идет много разговоров о деструктивном влиянии российской пропаганды. Какие шаги готов предпринять Конгресс?

Э.С: Как я говорил выше, во время последних президентских выборов наш избирательный процесс подвергся нападению. Речь идет не только о взломе электронной почты, имела место активная деятельность медиа-троллей, чья работа в социальных сетях оплачивалась российским правительством.

На мой взгляд, первое, что нам следует сделать – это проанализировать, беспристрастно, с двухпартийной позиции – что же все-таки произошло во время выборов в 2016 году, и наш законопроект позволяет сделать это

Стоит отметить и деятельность российская телекомпании «РТ», которая транслировала фейковые новости, пыталась очернить кампанию Хиллари Клинтон и показать в лучшем свете кандидатуру Дональда Трампа. Эти пропагандистские усилия должны получить отпор с помощью правды. На средствах массовой информации не только в США, но и во всем мире лежит ответственность за то, чтобы мы оперировали реальными, а не альтернативными фактами.

Я знаю, что многие мои коллеги изучают варианты противодействия российской пропаганде. На мой взгляд, первое, что нам следует сделать – это проанализировать, беспристрастно, с двухпартийной позиции – что же все-таки произошло во время выборов в 2016 году, и наш законопроект позволяет сделать это.

Я знаю, что российская пропаганда сыграла роль в президентской кампании. Я считаю, что только лишь когда мы в полной мере поймем, что произошло, мы сможем предложить решение проблемы. Некоторые мои коллеги говорили о том, что, возможно, необходимо ужесточить лицензирование вещания на территории США, если речь идет о пропаганде.

Вместе с тем, в нашей стране свобода слова, естественно, мы должны помнить об этом, но, одновременно мы должны сделать так, чтобы другая страна не могла злоупотреблять нашими свободами в ущерб нашей демократии. Здесь необходимо соблюдать баланс. Я считаю, что создание независимой двухпартийной комиссии по расследованию в вмешательства России в наши выборы – это первое, что мы можем сделать.