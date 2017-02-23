Парламентарии США и России встретились в Вене

ВЕНА – Члены делегации Конгресса США, состоящей из 10 членов Сената и Палаты представителей, встретилась в четверг в Вене с депутатами Государственной Думы и Совета Федерации, представляющими Россию в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Зимняя встреча этой организации проходит 23-24 февраля в столице Австрии.

Переговоры стали первыми после трех лет полного отсутствия подобных контактов. Пока неясно, какая именно сторона выступила ее инициатором.

В делегации США, которая также традиционно называется Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов, Русской службе «Голоса Америки» подтвердили факт встречи и сообщили, что разговор между членами парламентов двух стран продолжался около часа, но не стали комментировать содержание разговора.

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал «Голосу Америки», что стороны решили продолжить контакты в новой форме: «Договорились, что создадим специальную рабочую группу или постоянно действующий семинар, в первую очередь, по проблематике международного терроризма. Над форматом будем работать, но, по крайней мере, лед тронулся, потому что три года отсутствовавшие межпарламентские связи возобновились. Надеемся, что это будет не что-то дискретное — от одной сессии ПА ОБСЕ до другой – а нечто действительно работающее в двухстороннем формате. Уже в ближайшие недели мы с Конгрессом «сверим часы» по формату, который их устроил бы, и исходя из этого, будем принимать совместное решение».

«Очень конструктивная, здоровая встреча. Среди тем были и международный терроризм, и наркотрафик, и усыновление, и Сирия, и Иран – в общем, то, что интересует всех» – добавил российский парламентарий

Председатель ПА ОБСЕ: выборы в США были конкурентными и свободными

Ранее в четверг, во время заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ, председатель Ассамблеи Кристина Муттонен, возглавлявшую миссию наблюдателей ОБСЕ на выборах президента США в прошлом году, рассказала о своих впечатлениях.

По словам Кристины Муттонен, «более 290 наблюдателей и 100 членов парламентов разных стран посетили около 900 избирательных участков по всей стране». Описывая сами выборы, австрийский политик заявила: «Наши главные выводы: выборы 8 ноября были высоко конкурентными и продемонстрировали фундаментальную приверженность страны поддержанию свободы слова, собраний и публичных акций. Мы отметили, что разнообразное и глубокое освещение выборов со стороны медиа позволило избирателям сделать информированный выбор. Тем не менее, президентская кампания охарактеризовалась жесткими личными нападками, а также нетолерантной риторикой одного из кандидатов».

Глава делегации США в ПА ОБСЕ, сенатор Роджер Уикер, реагируя на заявление Кристины Муттонен, отметил фактор внешнего влияния как на выборы в США, так и на предстоящие избирательные кампании в Европе: «Я хотел бы призвать Ассамблею осудить попытки любой страны сознательно и злонамеренно подорвать доверие общества в демократические институты, а также попытки подстроить результаты выборов. Я бы также хотел призвать страны, в которых выборы предстоят в течении будущих месяцев или лет, быть очень бдительными и защитить себя от внешних кибератак».

При этом сенатор высоко оценил роль ОБСЕ в наблюдении за выборами и заявил, что США приветствуют такую роль как самой организации, так и ее Бюро по демократическим свободам и правам человека, организующего наблюдение за ходом кампании и голосованием.