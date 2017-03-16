ОБСЕ продлила мониторинговую миссию в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг продлила мониторинговую миссию в Украине до марта 2018 года.

Спустя три года после аннексии Крыма обстановка на востоке страны остается напряженной, а заключенное в 2015 году перемирие регулярно нарушается.

По данным ООН, с начала года в столкновениях погибли, по меньшей мере, 20 мирных жителей, и 91 человек получил ранения.

57 членов ОБСЕ, куда входят Россия, Украина и США, пришли к консенсусу и договорились продлить мандат мониторинговой миссии до 31 марта 2018 года, сообщается в заявлении организации.

Миссия, которая носит невооруженный гражданский характер и насчитывает более 700 наблюдателей, призвана снизить напряженность и предоставлять отчет о ситуации на местах.

В последние недели наблюдатели отмечают ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины и участившиеся случаи нарушения перемирия.

Миссия была впервые создана в 2014 году и продлевается уже третий раз. Ее бюджет составит 105,5 миллионов евро, что должно обеспечить предоставление сотрудникам более высококачественного оборудования.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий в ОБСЕ до конца года, призвал предоставить им тепловизоры и другое передовое оборудование.