«Цвет дает новое измерение шедевру Феллини»

Если бы не интуиция фотографа, мы бы никогда не увидели в цвете процесс работы над великим фильмом Федерико Феллини «8 ½». В галерее Фриды и Роя Фурмана в Линкольн-центре завершается показ уникальной коллекции фотографий, сделанных французским фотографом Полем Рональдом (Paul Ronald) на съемочной площадке этого фильма, снятого совместно итальянскими и французскими кинематографистами и признанного шедевром мирового кинематографа.

Выставка эта приурочена к очередному ежегодному фестивалю «Рандеву с французским кино», организованному Кинообществом Линкольн-центра совместно с кинокомпанией «Юнифранс».

На двух десятках увеличенных фотографий мы видим самого режиссера на площадке, ведущих актеров, занятых в фильме, моменты съемок на общем и среднем планах.

Как рассказал «Голосу Америки» куратор и организатор выставки Сэм Стурдзе (Sam Stourdze), Поля Рональда «одолжил» Феллини другой выдающийся итальянский режиссер Лукино Висконти, у которого тот работал фотохудожником на нескольких проектах.

По словам Стурдзе, цветные фотографии со съемок «8 ½» обнаружил оператор Пьеро Серво (Piero Servo), который часто работал у Феллини. Поль Рональд умер в январе 2015 года, и коробка с цветными негативами хранилась в его квартире под кроватью.

«Поль Рональд, видимо, забыл об уникальной съемке, хранившейся у него дома, – сказал куратор выставки. – Это объяснимо, ведь на склоне лет он забросил свою профессию и в знак этого даже разобрал свою любимую фотокамеру Leica и две металлические части ее корпуса использовал как цветочные горшки, куда посадил кактусы».

Как отметил Стурдзе, Феллини создал свой уникальный кинематографический мир, оказав огромное влияние на развитие кино как искусства и на творчество очень многих кинорежиссеров. Он умер в Риме в 1993 году в возрасте 73 лет.

«8 ½» был последним полнометражным черно-белым фильмом в карьере Феллини. Впрочем, в промежутке между «Сладкой жизнью» и «8 ½», снятым в 1963 году, Феллини поучаствовал цветной новеллой «Искушение доктора Антонио» в игровом альманахе-сборнике «Боккаччо 70».

Стурдзе рассказал, что Рональд использовал на съемочной площадке «8 ½» две фотокамеры шведской фирмы Hasselblad. В одну, как ему и предписывалось по контракту, была заряжена черно-белая пленка. А во вторую он по собственной инициативе зарядил цветную пленку, не поставив в известность ни режиссера, ни кого-либо еще. Рональд вспоминал позднее, что его поразило великолепие костюмов и игра света и тени.

«Цвет дает новое измерение шедевру Феллини», – подчеркнул куратор выставки.

Согласно общепринятой версии, Феллини назвал свою картину «8½», дав ей порядковый номер в перечне своих снятых на тот момент фильмов. Однако, не исключено, что он также имел в виду и свой возраст, когда впервые, будучи еще мальчишкой в родном городке Римини, в компании со сверстниками получил первое эротическое впечатление. В фильме это воспоминание передано во флэшбеке, когда для мальчишек темпераментно танцует румбу Сарагина, демонического вида женщина с могучими формами.

Конечно же, центральное место на фотографиях занимает Марчелло Мастроянни, альтер эго режиссера, создавший сложный и обаятельный образ Гвидо Ансельми, мятущегося кинорежиссера, одолеваемого сомнениями относительно фильма, над которым он работает. Попутно любвеобильный Гвидо в трагикомических, фантазийных эпизодах выясняет отношения сразу с несколькими женщинами, с которыми его связывали в прошлом и связывают в настоящем близкие отношения.

Вот Мастроянни в забавной шляпе и с кнутом в руках наводит порядок в своем воображаемом гареме, который его фантазия собирает в одном из самых саркастических и одноврменно лиричных эпизодов фильма. Гвидо дает много поводов для ревности своей язвительной и подозрительной жене Луизе – ее вдохновенно играет французская актриса Анук Эме, и очередной эгоистичной и кокетливой любовнице Карле – в этой роли блеснула Сандра Мило.

Мило вспоминала, что Феллини заставил ее поправиться на пять килограммов. «Я себя чувствовала, как откормленная страсбургская гусыня», – жаловалась актриса. Через двадцать лет она отомстила деспотичному режиссеру, выставив его в своих мемуарах «Дорогой Федерико» циничным бабником.

И Анук Эме, и Сандра Мило, а также Клаудия Кардинале, Барбара Стил и Росселла Фальк представлены на превосходных снимках Роля Рональда.

Фотограф запечатлел в цвете также огромную причудливую конструкцию взлетной площадки космического корабля, по которой в карнавальном финальном эпизоде под незабываемую музыку Нино Рота пойдут, взявшись за руки, все действующие лица этой удивительной феерии о таинстве творчества и борении духа и плоти. Биографы Феллини отмечали, что в создании образа стартовой площадки он вдохновлялся картиной Брейгеля «Вавилонская башня».

Куратор выставки в Линкольн-центре Сэм Стурдзе – историк искусства, страстный популяризатор фотографии. Он родился в Париже в 1973 году. С 2014 года является директором престижного международного фотофестиваля Les Rencontres d’Arles, проводимого с 1970 года во французском городе Арле. Ранее руководил посвященным фотоискусcтву Musée de l'Elysee в Лозанне (Швейцария). Автор книг о Чаплине и Феллини. Одна из организованных им недавних фотовыставок была посвящена истории создания Статуи Свободы, которая стала даром Франции Америке.