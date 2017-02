«Молодой Карл Маркс» – портрет без глянца

Гаитянский режиссер Рауль Пек (Raoul Peck) решил снять хрестоматийный глянец с образов Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Его новая игровая лента «Молодой Карл Маркс» (The Young Karl Marx) стала специальным событием проходящего в Берлине 67-го международного кинофестиваля.

В погоне за утопией

Фильм погружает зрителя в 1843 год и знакомит с 25-летним Марксом, живущим в эмиграции в Париже немецким журналистом, экономистом и философом, одержимым идеями переустройства мира по новым справедливым законам. Его радикальные взгляды разделяет столь же молодой и пылкий Фридрих Энгельс, сын крупного промышленника. Компанию честолюбивым мыслителям-мечтателям составляют прекрасные дамы. Маркс женится на Женни фон Вестфален, богатой немецкой аристократке, а подругой Энгельса на годы становится работница манчестерской фабрики его отца ирландка Мэри.

«Маркс и Энгельс были мечтателями, все это знают, –сказал на пресс-конференции Рауль Пек. – И все знают, что они пытались создать теорию грандиозной социалистической утопии. Маркс и Энгельс основывали свои выводы на очень реалистической основе. Они изучили положение рабочего класса в Европе, динамику отношений людей в обществе и на производстве. Маркс говорил, что коллективное освобождение невозможно без освобождения каждой личности. Именно этот важнейший тезис был забыт, когда в ряде стран, в первую очередь, в России, пытались воплотить в жизнь его теорию социализма».

Их соединила мечта

В показе молодых лет «основоположников» Пек не чурается житейских, бытовых деталей. Свободный от идолопоклонства, свойственного изображению Маркса и Энгельса в советском искусстве, он показывает чувственную сторону любовных отношений Маркса и Женни. Энгельс, любитель застолий и шумных компаний, страдает от избытка спиртного и засыпает на полу. Оба друга, как герои ранних чаплинских комедий, спасаются бегством от преследующих их полицейских.

Мне было важно показать их борьбу с идеологическими оппонентами – с одной стороны, с анархистами Прудоном и Бакуниным, с другой – сторонниками буржуазного миропорядка.

Маркса темпераментно играет немецкий актер Аугуст Диль (майор Хеллстром из «Бесславных ублюдков»), он фонтанирует идеями, у него густая черная шевелюра, еще без канонической седины, горящие глаза и саркастическая улыбка, которой он реагирует на доводы своих идейных противников. Штефан Конарске, также германский актер, воплощает образ Энгельса как человека большого обаяния и высокой эрудиции. Женни Маркс играет актриса из Люксембурга Викки Крипс, а Мэри, подругу Энгельса, – британка Ханна Стил.

«Маркса и Энгельса свела вместе судьба, – отметил Рауль Пек. – И после нескольких стычек, в которых проявились их незаурядные и совершенно оправданные амбиции, они поняли, что должны быть вместе. Мне было важно показать их борьбу с идеологическими оппонентами – с одной стороны, с анархистами Прудоном и Бакуниным, с другой – сторонниками буржуазного миропорядка. Нам очень помогло знакомство с перепиской между Марксом, Энгельсом и Женни. Их характеры живо прочитываются в строках и между строк их писем».

Два проекта

Этот замысел вызревал у режиссера много лет. Рауль Пек рассказал, как 18-летним юношей приехал учиться в Свободный университет Берлина, где штудировал «Капитал» и другие научные работы Маркса.

Рауль Пек родился в 1953 году в Порт-о-Пренсе на Гаити. Его семья бежала от диктаторского режима Дювалье и провела много лет в Киншасе (Демократическая Республика Конго), где профессором по агрономической науке работал его отец. Пек учился в Киншасе, затем в США, Франции и Германии. В 1988 году он получил степень бакалавра в Академии кино и телевидения в Западном Берлине. Стал снимать и продюсировать фильмы. Мировую известность получила его картина2000 года о Патрисе Лумумбе (Lumumba). В последние годы он делит время между Вурис-Тауншип в Нью-Джерси, Парижем и Порт-а-Пимент на Гаити.

Мнения фестивальных критиков, как часто бывает, разошлись. Одни отмечают добротную сюжетную основу (сценарий французского драматурга Паскаля Боницера) и благородство самой попытки серьезного кинопросветительства. Другие отмечают некоторую школярскую повествовательность. «Призрак бродит по Европе, призрак посредственных байопиков, –иронизирует рупор американских независимых IndieWire. – В прямолинейной истории из жизни радикального мыслителя, сделанной вполне добротно, не хватает полнокровной страсти, которая пронизывает номинированный на «Оскара» фильм «Я не ваш негр» (I Am Not Your Negro)».

Эта документальная картина Рауля Пека также демонстрируется в эти дни на Берлинале в разделе «Панорама». В ней горькие и гневные размышления писателя-афроамериканца Джеймса Болдуина иллюстрируются эпизодами борьбы чернокожего меньшинства Америки за свои права.

«Работать над двумя такими разными и сложными проектами одновременно было нелегко, – сказал Пек. – Но как ни странно, оба главных героя, Маркс и Болдуин, стали для меня опорой и компасом в размышлениях и работе».

В финале фильма зритель становится свидетелем«мозгового штурма», который Маркс и Энгельс при участии Женни предприняли на последней стадии написания знаменитого «Манифеста коммунистической партии». А затем по экрану пройдут, сменяя друг друга, фотоснимки, запечатлевшие ключевые события и лидеров 20-го века, недвусмысленно демонстрируя влияние идей Маркса и Энгельса на судьбы человечества. Публицистический финал сопровождает знаменитаябаллада Боба Дилана Like a Rolling Stone.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки», видел ли он советскую минисерию режиссера Льва Кулиджанова «Карл Маркс. Молодые годы», вышедшую на телеэкраны в СССР в 1980 году, Рауль Пек ответил так: «Да, я знаю о существовании такого фильма, в наших изысканиях мы на него наткнулись. Но я намеренно не стал его смотреть, чтобы сохранить свой настрой, свое видение, свою энергетику».