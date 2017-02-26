«Оскар»-2017: на перекрестке развлечения, искусства и политики

И вновь, как и каждый год в это время, в Америке наступает час «Оскара». Взоры очень многих людей, даже не очень любящих кино, устремляются на сцену кинотеатра «Кодак» в Голливуде, где презентеры на протяжении всего долгого вечера будут разрывать заветные конверты и приглашать новоиспеченных лауреатов самой желанной награды в киномире.

Трансляцию 89-й ежегодной церемонии вручения наград Американской киноакадемии будет, как и все годы после 1976-го, вести телекомпания ABC c 7 часов вечера по Восточному времени (с 4 часов дня по Тихоокеанскому времени). Первые полтора часа трансляции отводятся на «красную дорожку», где репортеры смогут взять блиц-интервью у гостей, а все любопытствующие – рассмотреть экстравагантные наряды звезд от лучших дизайнеров моды планеты. А затем, собственно, и начнется церемония.

Вечер впервые будет вести 49-летний комик, телеведущий и продюсер Джимми Киммел. С 2003 года он является ведущим и исполнительным продюсером вечернего ток-шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC. В 2012 и 2016 годах он вел церемонии «Эмми». Прошлогодняя церемония, которую вел Крис Рок, получила очень низкие рейтинги. Так что руководство телеканала ABC надеется, что Киммел их улучшит.

В соцсетях и в прессе не счесть прогнозов, которые в последние годы стали излюбленной предоскаровской забавой – как экспертов-кинокритиков, так и фанатов кино.

Почти все единодушны в высоких шансах романтического мюзикла «Ла ла лэнд» (La Land Land) унести с церемонии целую охапку золотых статуэток, включая награды за лучший фильм, за лучшую режиссеру (Дамиен Шазелл), за лучшие актерские работы (Эмма Стоун и Райан Гослинг), и за лучшую музыку и песню. Напомню, что у этого фильма – 14 номинаций. За всю историю Голливуда это рекордное число номинаций получили лишь две картины – «Все о Еве» и «Титаник». А максимального успеха в количестве 11 премий добились за всю историю «Оскара», кроме «Титаника», еще два суперколосса – «Бен Гур» и «Властелин колец» («Возвращение короля»).

Но, как и почти всегда, предположительный премиальный расклад осложнен присутствием на оскаровском поле неявных фаворитов, способных сотворить сенсацию.

В первую очередь, наиболее реальным возмутителем спокойствия считают современную драму из жизни афроамериканцев «Лунный свет» (Moonlight), обладателя восьми номинаций. Называют имена режиссера Барри Дженкинса, Махершалы Али в категории «лучший актер второго плана» и Наоми Харрис – в аналогичной женской актерской категории. Аргументируя возможный успех картины, ее энтузиасты обращаются внимание на злободневную тематику поиска главным героем, скрытым геем, своей сексуальной идентичности, а также на общий контекст острой расовой дискуссии в американском обществе, в который она органически вписывается.

В связи с ожидаемым некоторыми наблюдателями триумфом «Лунного света» следует напомнить о скандале, который два последних года сотрясал Голливуд. Его коротко именуют хэштегом «Оскары слишком белые». Жалобы афроамериканских актеров на невнимание к ним Киноакадемии возымели очевидный эффект. В ряды Академии приняли около 700 новых членов, из которых почти половина – небелые кинематографисты. И в актерских номинациях этого года присутствие афроамериканцев куда заметней, чем в прошлые годы.

Дензел Вашингтон в афроамериканской камерной семейной драме «Ограды» (Fences) рассматривается как серьезный конкурент главному фавориту Кейси Аффлеку («Манчестер у моря») и упомянутому выше Райану Гослингу в номинации «лучший актер». Как отмечают критики, Кейси, младший брат Бена Аффлека, превзошел себя, создав убедительный образ работяги-нелюдима, вынужденного реагировать на суровые вызовы судьбы. У картины «Манчестер у моря» – шесть номинаций, как и у приключенской мелодрамы «Лев», военной драмы Мэла Гибсона «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) и научно-фантастической канадской притчи «Прибытие».

А в категории «лучшая актриса второго плана» из пяти конкуренток – три афроамериканки: Виола Дэвис» («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»») и Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»). Ряд аналитиков называют наиболее вероятной победительницей Виолу Дэвис.

Не менее острая конкуренция в номинации «лучшая актриса». В ней высоко оценивают шансы родившейся в Эфиопии Рут Негга («Лавинг»), сыгравшей чернокожую жену белого американца, а также всех остальных четырех конкуренток Изабель Юппер («Она»), Натали Портман («Джеки»), Эммы Стоун («Ла ла лэнд») и Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»). Хотя Стрип уже давно обласкана «Оскарами» и, очевидно, вполне спокойно переживет чужой успех, в пользу легендарной дивы может сработать политический фактор. Он связан с ее недавним обменом колкостями с президентом Трампом, назвавшим актрису «переоцененной» в ответ на ее критический выпад в его адрес на церемонии «Золотой глобус». Что касается Натали Портман, то, как сообщают СМИ, она отказалась присутствовать на церемонии из-за своей беременности.

Заметному «потемнению» нынешнего «Оскара» способствует и необычайно мощная подборка талантов в категории «лучший документальный фильм». В финальной пятерке три работы о черной Америке – два политических памфлета о борьбе афроамериканцев за свои гражданские права «Я не ваш негр» Рауля Пека и «Тринадцатая» Авы Дюверней, а также критический байопик «О-Джей: сделано в Америке» Эзры Эделман и Кэролайн Уотерлоу о драматической судьбе бывшего футболиста и актера О-Джея Симпсона.

В категории «лучший фильм на иностранном языке» также очень трудно предвидеть победителя. Поначалу фаворитом считалась немецкая комедия «Тони Эрдманн». Но когда из-за иммиграционного указа новой администрации режиссер иранского фильма «Коммивояжер» Асгар Фархади отказался ехать на церемонию в знак протеста, ставки этой картины на успех резко подскочили. Эксперты не сбрасывают со счетов и жесткую военную датскую картину «Моя земля» и шведскую сентиментальную историю «Вторая жизнь Уве». В компании с другими номинантами в этой категории Фархади обнародовал заявление, осуждающее «климат фанатизма и национализма» в США и других странах.

Если о кандидатурах спорят до последней минуты, то относительно политической составляющей практически все обозреватели единодушны. Текущая политика будет заметна как никогда, считают очень многие. Джимми Киммел дал понять в интервью ABC News, что имя президента Трампа прозвучит в ходе церемонии многократно. «Полагаю, президент не будет самым популярным парнем, – заметил Киммел. – Я бы очень хотел вызвать его на сцену, что было бы лучшим сюрпризом для всех».

Как сообщил СМИ пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Дональд Трамп и его супруга Мелания, по его сведениям, не собираются смотреть прямую трансляцию церемонии.

Ожидается, что на церемонии выступят музыканты Джон Ледженд, Стинг, Джастин Тимберлейк и другие.

В России «Первый канал» объявил, что покажет трансляцию церемонии, но в записи в сокращенном виде и днем позже, в ночь с понедельника на вторник. С 2004 по 2013 год «Первый канал» вел прямые трансляции с церемонии, но с 2014 года эта практика прекратилась, что связывают с событиями в Украине и и заметным похолоданием в отношениях России и США.