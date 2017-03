Чингачгук – большой модник

Художники-дизайнеры из числа американских индейцев моделируют одежду на самом высоком художественном уровне, поражая изысканностью, символикой и фантазией.

Об этом красноречиво свидетельствуют экспонаты выставки «Современная мода индейцев» (Native Fashion Now) в Национальном музее американских индейцев в Нью-Йорке (The National Museum of the American Indian New York), расположенном во внушительном старинном здании бывшей таможни, носящем имя Александра Гамильтона. Здесь, в финансовом районе Манхэттена, рядом с Бэттери-парком, эта уникальная «кочевая» выставка и завершит свою работу 4 сентября текущего года. Выставка была организована и начала свой маршрут по разным музеям Америки уже довольно давно, в ноябре 2015 года, в музее Пибоди-Эссекс (Peabody Essex Museum) в Сейлеме, штат Массачусетс. И вот финальная остановка, Нью-Йорк.

Как пояснила Кэтлин Эш-Милби (Kathleen Ash-Milby), заместитель куратора нью-йоркского музея, входящего в сеть музеев Смитсониан, «эта выставка производит на многих ошеломляющее, шоковое впечатление».

Сломать стереотипы

«Понимаете, люди ожидают увидеть расшитые мокасины и платья с линейным орнаментом, а также перья в головных уборах, – сказала в интервью «Голосу Америки» Кэтлин Эш-Милби. – То есть то, что производят для туристического рынка многие художники, что можно купить в сувенирных лавках на территории резерваций. Но здесь собраны удивительные вещи, без сомнения, мирового уровня по оригинальности концепции и экстравагантности воплощения. Нет сомнения, в фэшн-индустрии работают десятки талантливых мастеров, представляющих культуру коренных жителей Америки».

По словам Эш-Милби, заслуга создания этой первой в своем роде экспозиции принадлежит Кэрен Креймер (Karen Kramer), куратору отдела искусства американских индейцев и жителей островов Океании музея Пибоди-Эссекс. Ей захотелось сломать бытующие стереотипы и показать искусство дизайнеров моды индейского происхождения в новом свете.

На выставке представлены примерно 70 экспонатов, созданных 67 дизайнерами и художниками, часть которых живут на территории индейских резерваций, а другая часть – в обычных городах и городках Америки. Креймер разбила шоу на четыре раздела, впрочем, как подчеркивает Эш-Милби, это обособление носит достаточно условный характер.

Поспорим с Диором

Первый раздел носит название «Первопроходцы». Здесь собраны оригинальные модели одежды от 50-х годов прошлого века до нашего времени. В самом начале экспозиции посетителя встречает витрина с длинным красно-черным шелковым платьем с черной накидкой, увенчанным фестоном с бусами и перьями. Бравурная работа дизайнера Орландо Дьюги из племени навахо театральна и гламурна. Традиция в ней присутствует, но очень опосредованно.

В следующем зале зрители дружно задирают головы. Под потолком размещена фантазийная инсталляция разноцветных солнечных зонтиков. Некоторые из них напоминают по декору и фактуре традиционные «ловцы снов» – индейские амулеты, защищающие спящего от злых духов. Это работа Патриши Майклс из поселения Таос-Пуэбло в штате Нью-Мексико. Патриша стала знаменитой после участия в телешоу Project Runway, где она вызвала восхищение жюри коротким платьем, рисунок на котором, по ее словам, передавал впечатление от нью-йоркских небоскребов, отраженных в воде.

Близка Майклс по тональности и стилистика Ллойда «Кива» Нью, дизайнера из племени чероки, популярного в 50-е годы прошлого века. Его «платья для скво» (кстати, слово это, обозначающее женщину-индианку, сегодня не употребляется, будучи признано оскорбительным) изящны и просты, решены в теплой зеленоватой гамме и были признаны в то время своего рода американским ответом на модные силуэты Диора.

А вот два десятилетия спустя получило известность имя Фрэнки Уэлш из племени чероки. Посетители видят ее знаменитое бальное платье, которое она сшила для первой леди Бетти Форд. Интенсивного тона красный шелк, расшитый золотыми флоральными узорами, источает благородство, изящество и даже браваду – в той легкой степени, которую может себе позволить супруга президента. Изящные шарфики Уэлш были популярны в высшем свете Америки еще долгое время. Ее модели одежды и аксессуаров несут сильный отпечаток стиля и символики изобразительной культуры чероки.

Бусы на Лубутенах

Второй раздел, «Повторное посещение», посвящен тесной приверженности нынешних мастеров традициям американских индейцев.

«Да, сила традиций ощутима, – говорит Кэтлин Эш-Милби. – Это и любовь к фактуре натуральной кожи и активное использование бус как важного компонента художественного решения. Но даже в самых традиционных вещах присутствует эксперимент и игра с цветом».

Практически все останавливаются перед умопомрачительными, бирюзового цвета сапожками на высоких шпильках. Это работа Джеми Окума, современного дизайнера, происходящей корнями из племен луисеньо и шошон-бэннок. Она «взяла за основу» сапожки от французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена и полностью изменила их внешний вид, наложив на них аппликацию из бусинок с узором, изображающим птиц и цветы.

Молодая художница Нило Перкинс из племени мохаук дает волю фантазии и щедро рассыпает бусинки разного цвета по торжественному дамскому облачению, в котором его индейское происхождение не вуалируется, а, напротив, весомо подчеркивается.

А вот Маргарет Вуд из племен навахо и семинолов хватает легкого акцента на один лишь узнаваемый графический элемент из прошлого своего народа, чтобы создать красно-черное платье, строгое и изящное одновременно.

По этому же принципу Бетани Йеллоутейл, дизайнер родом из племен северных шайеннов и кроу, живущая в Лос-Анджелесе и работавшая на такие известные брэнды, как BCBG, украсила свое творение – эффектное богемное платье со вставками из кожи и кружев своего рода ожерельем из зубов лося. Впрочем, куратор уверяет, что зубы не настоящие.

Апачи, вперед!

Третья секция называется «Активаторы», а четвертая – «Провокаторы».

«Стилистические траектории этих двух секций заметно пересекаются, – считает куратор. – Там, где дизайнеры-«активаторы» делают политическое или социально-культурное заявление, «провокаторы» его иронически имитируют или радикализуют, доводя до гротеска».

Джареду Йаззи нет и 30 лет, но он, гордый наследник традиций племени навахо, предлагает вполне концептуальную тишортку с надписью «Американские индейцы открыли Колумба». Их производит компания OXDX из Чэндлера, штат Аризона.

Выходец из племени апачи Даглас Майлс первый скейтборд изготовил для своего сына. На него он нанес модернизированное, слегка карикатурное изображение воина апачи. Своей воинственностью и благородством этот образ несколько напоминает известного по книге Фенимора Купера и вестернам студии ДЕФА Чингачгука Большого Змея. С этого скейтборда для Майлса началась его линия молодежной одежды.

Наряды Маргарет Уилер, представляющей народ чикасо, не предназначены для утилитарного использования. Это дерзкое высказывание языком моды. Самый эффектный ее наряд соткан из самых разных материалов – шерсть, шелк, с вкрапленными кусочками металла и стекла. Маска совы не просто дополняет этот мифологический образ, а придает ему сугубо ритуальный характер.

Поддерживать диверсификацию

«Здесь вещи локального эстетического значения перемежаются с теми, что несут отчетливый политический мессидж, - отметила Кэтлин Эш-Милби. - На искусство нынешнего поколения коренных жителей Америки сильно влияет уличная культура мегаполисов, популярная музыка, телевидение и ангажированность текущей политикой. Неверно полагать, что живущие в резервациях дизайнеры моды изолированы от этих веяний».

Сама Эш-Милби - из племени навахо, закончила Университет Нью-Мексико в Альбукерке, где изучала искусство американских индейцев. Последние 18 лет занимается организацией выставок, пишет статьи.

«Нам хотелось показать, что дизайнеры-индейцы вовсе не только поставщики идей и стилей для мировой индустрии моды, - подчеркнула в завершение беседы Эш-Милби. – Они полноправные и самоценные участники креативного процесса. В наше время, когда идет атака на этническое разнообразие и равновесие, позитивные аспекты этнической диверсификации нашей страны должны получать преимущественное освещение».