«Поселенцы»: берег левый, берег правый

Изучение страниц истории. Геополитическое исследование. Пристальное вглядывание в конкретных людей.

Новый документальный фильм «Поселенцы» (The Settlers), снятый израильско-американским режиссером Шимоном Дотаном (Shimon Dotan), вбирает в себя все эти аналитические модели.

Это, как отмечают кинокритики, первая масштабная кинематографическая попытка взглянуть на проблему израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и их обитателей не с одной стороны, а сразу с нескольких, – так сказать, в формате круговой панорамы. Фильм вышел в этот уикенд на экраны Нью-Йорка, после чего будет показываться и в других городах США.

Шимон Дотан говорит, что давно подбирался к этой сложной теме. Как известно, после Шестидневной войны 1967 года израильтяне стали селиться компактными общинами на землях Западного берега, где уже проживали палестинцы. Еврейские поселения на территориях, которые ООН назвала «оккупированными», с самого начала вызывали острые дискуссии как в Израиле, так и в арабском мире. Периодически израильские власти сносили те или иные поселения, что вызывало очередной взрыв возмущения у их сторонников, в первую очередь – у ультраортодоксальных общин Израиля, которые считают эти земли исконно еврейскими.

«У каждого свое призвание, – говорит с экрана один из нынешних активистов поселенцев – Пинхаси Бар-Он. – Призвание народа Израиля – завоевать эти земли. Завещать их (потомкам) и изгнать с них неевреев».

Дотан прослеживает зарождение этого проблемного узла с момента провозглашения Государства Израиль до сегодняшнего дня. Зритель увидит хронику 1968 года, когда раввин Моше Левингер ведет возбужденную толпу «первопоселенцев» по улицам Иерусалима. Не обходит он вниманием и войну Судного Дня, когда Египет и Сирия внезапно обрушились на Израиль в отместку за его нежелание уходить с захваченных в 1967 году территорий.

Сегодня поселенческое движение насчитывает сотни тысяч человек, причем не только тех, кто родился в Израиле, но и евреев-репатриантов из стран Европы и Северной Америки. По данным, которые приводит Дотан в фильме, в настоящее время на этих землях, где продолжают жить примерно 2,7 миллиона палестинцев, теперь проживают еще около 400 тысяч еврейских поселенцев.

Американская премьера «Поселенцев» прошла на кинофестивале Санденс, где фильм встретили восторженными аплодисментами переполненного зала.

«В целом, у Дотана довольно пессимистический взгляд, – отмечает в своей рецензии критик сайта «Хаффингтон пост». Он дает понять, что сравнительно небольшая группа экстремистов контролирует будущее и затрудняет возможность достижения долгосрочного мира».

Шимон Дотан родился в Румынии в 1949 году; десять лет спустя его семья переехала в Израиль. Пять лет он служил на флоте – в рядах «морских котиков». Получил степень бакалавра в Университете Тель-Авива. Снял более двух десятков игровых и документальных фильмов. Обладатель многих призов на крупнейших кинофестивалях мира. Какое-то время жил в Канаде, а в 1995 году переехал в Нью-Йорк.

С Шимоном Дотаном по телефону побеседовал корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

Олег Сулькин: Как вы решились взяться за такую чувствительную тему?

Шимон Дотан: Тема поселенцев меня волнует очень давно. Я вообще считаю решение этой проблемы жизненно важным делом для дальнейшего существования Израиля как суверенного государства. Но я долго не мог понять, как к ней подступиться. Лет десять назад я сделал фильм «Горячий дом» (Hot House) о палестинцах, содержащихся в тюрьмах Израиля. Тогда я оказался в поселении Шилох, где военные, чтобы предотвратить стычки и насилие, пытались помешать еврейским поселенцам войти в палестинскую деревню. Солдаты на тросах опускали на дорогу огромные цементные блоки, чтобы воспрепятствовать движению по ней. Три молодых еврея-фанатика из числа поселенцев легли под опускающиеся блоки. Солдаты остановились в замешательстве. И тогда меня пронзила мысль сделать фильм, чтобы разобраться, что же движет этими людьми и можноли считать их мотивы единственно справедливыми.

О.С.: Касаясь этой темы, трудно оставаться объективным. Вы придерживались какой-то определенной идеологической концепции, работая над фильмом?

Ш.Д.: Мне хотелось создать фильм, который бы объемно показал проблему поселенцев. Обязательно нужен контекст. Без исторического контекста ничего бы не получилось. Поэтому мы начали издалека, с 40-х годов, с раздела Палестины и создания Израиля. Беседуя с теперешними поселенцами, я ощутил их крепкую связь с радикальными ветвями сионизма.

О.С.: Легко предположить, что любой подход к этой теме вызовет дискуссию. Я читал рецензии, где вас обвиняют в левачестве, в том, что вы несправедливо критичны к поселенцам...

Ш.Д.: К вопросу об объективности. Конечно же, фильм имеет определенный крен. Я вовсе не утверждаю, что я во всем объективен, и я не верю, что такая абсолютная объективность возможна. Но я делаю все возможное, чтобы показать реальное положение дел, не манипулируя фактами. А ругают меня, между прочим, с обеих сторон. Правые – за то, что я очерняю поселенцев. Левые – за то, что я недостаточно критичен по отношению к поселенцам и попустительствую им. Это все очень характерно для Израиля, где поляризация взглядов достигла критической точки. Как говорится, на вечеринку все приходят со своими рюмками.

О.С.: У вас был, очевидно, выбор – с кем именно из поселенцев беседовать...

Ш.Д.: Вы правы. И я выбирал более радикальных из них. Почему? Потому что именно они заводилы этого движения. Меня больше интересовали машинисты, а не пассажиры.

О.С.: В фильме мы видим лидеров поселенцев, которые рассуждают о еврейской экспансии от Нила до Евфрата...

Ш.Д.: Да, эти люди уверены, что обширные земли им ниспосланы свыше, они апеллируют к Библии. И при этом игнорируют палестинцев, которые давно живут на этих территориях и считают их своими.

О.С.: Я обратил внимание, что люди, которых вы интервьюируете, одни и те же вещи называют по-разному. Так, территории Западного берега одни называют «освобожденными», другие – «оккупированными».

Ш.Д.: Слова очень важны. Они напрямую связаны с идеологией. Если вы вспомните речи Бегина (Менахем Бегин – премьер-министр Израиля с 1977 по 1983 год. – О.С.), то он, характеризуя территории Западного берега, употреблял слово «освобожденные». Левые же в Израиле считают, что эти земли «захвачены», «оккупированы». Есть еще такое понятие, как Зеленая линия (согласно резолюциям ООН, территории за пределами Зеленой линии считаются оккупированными Израилем. – О.С.). На государственных картах Израиля Зеленой линии нет. Но многие израильтяне из принципа ее не пересекают, понимая, что у Израиля нет там законной юрисдикции.

О.С.: Вопрос, который давно всех волнует, – может ли мирно разрешиться ближневосточный конфликт?

Ш.Д.: Я не рискну ничего предсказывать. Я бы считал правильной концепцию «двух государств», когда наряду с Израилем будет создано суверенное палестинское государство. В этом смысле наш фильм может помочь людям разобраться в этой проблеме, представляя реальные факты, честную информацию.