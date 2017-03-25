Алексей Явленский: второе открытие мастера

НЬЮ-ЙОРК – Он родился в Торжке, в Тверской губернии, и изучал живопись в Петербурге, где его ментором был Илья Репин. Но всемирную славу художник Алексей Явленский (Alexei Jawlensky) получил, когда в 1896 году переехал в Германию, а позднее - в Швейцарию.

Первая в Америке масштабная выставка его живописи проходит в «Новой галерее» (Neue Galerie), что расположена на углу между Пятой авеню и 86-й стрит Манхэттена. Галерея, созданная магнатом и коллекционером Рональдом Лаудером, фокусирует внимание на искусстве Германии и Австрии 19-20 веков.

В тени Кандинского

«Жизнь Явленского сродни авантюрному мелодраматическому роману

«Жизнь Явленского сродни авантюрному мелодраматическому роману, - рассказала «Голосу Америки» куратор выставки, историк искусства Вивиан Эндикотт Барнетт (Vivian Endicott Barnett). – Он родился в 1864 году в семье полковника русской императорской армии, часто использовал частичку «фон» в своей фамилии, сохранил аристократические привычки и манеру поведения на всю жизнь. Часто влюблялся и притягивал к себе женщин как магнит, они жертвовали собой ради него. В творчестве был неистов, искал необычные способы выражения своих чувств и мыслей. Пришел к богу, и опять же особым, незаемным способом передавал в своих картинах духовные искания и прозрения».

Когда 18-летний кадет Алексей фон Явленский попал в Москве на всероссийскую художественную выставку 1882 года, он понял, что с этого момента жизнь его кардинально изменилась – он твердо решил заниматься изобразительным искусством. Вместе с художницей Марианной фон Веревкиной (Marianne von Werefkin), родом из богатой и аристократической семьи, которая на долгие годы станет его спутницей, опекуном и помощницей, Явленский переехал в Мюнхен, который тогда, в конце 19-го века стал, наряду с Парижем, центром притяжения для многих русских художников.

Как рассказала Вивиан Барнетт, выступившая редактором и соавтором каталога этой выставки, именно в Германии произошло становление таланта «экспата» Явленского. Он подружился с еще одним «мюнхенским русским»», Василием Кандинским, подпал под сильное влияние французских постимпрессионистов, в первую очередь, ван Гога и Гогена, а чуть позднее - Матисса и фовистов. Он часто бывал в Париже и участвовал там на выставках, организованных Сергеем Дягилевым. Явленский изучал буддизм и теософию, влияние оккультных теорий особенно заметно в его поздних сериях абстрагированных человеческих лиц.

«Явленский – выдающийся художник, экспериментатор и пионер, но долгие годы его несколько затмевала слава его друга Кандинского, - отметила Вивиан Барнетт. – Он был очень популярен в США в 20-30-е годы, но позднее его почему-то зачислили во второй, если не в третий эшелон европейского авангардизма. Я очень рада, что эта выставка восстанавливает историческую справедливость».

«Тройственный союз»

На ранних портретах зритель видит выразительные до гротескности лица – юные и старые, женские и мужские, в современной одежде и в театрализованных, фантазийных воплощениях. Вот несколько портретов молодых женщин с огромными выразительными глазами, прототипом которых стала главная пассия художника Елена Незнакомова. Он познакомился с ней в доме Марианны фон Веревкиной, у которой Елена работала служанкой. И влюбился без памяти. У Явленского и Незнакомовой родился сын Андреас, они позднее поженились. Этот необычный «менаж а труа» продолжался долгие годы. Алексей, Марианна, Елена и Андреас делили кров и в Германии, и, позднее, в Швейцарии, когда разразилась первая мировая война, вынудившая их и других русских бежать из Германии.

Мажорные, размашистые цветовые комбинации характеризуют серию пейзажей и натюрмортов, написанных в первое десятилетие 20-го века в Мюнхене и в баварской деревушке Мурнау, где шумная русская богема проводила летние месяцы. Там, в Мурнау купила дом спутница Кандинского Габриеле Мюнтер, тоже художница, и там они вместе с Явленским и Веревкиной много и плодотворно рисовали на пленере. Фактически именно эта группа новаторов – назовем еще Франца Марка, Пауля Клее и Августа Маке – создала направление немецкого экспрессионизма и позднее прославилась, основав объединение «Синий всадник».

Когда же бежавшие в Швейцарию Явленский со своими спутницами обосновались в маленьком домике на Женевском озере, то на долгое время одинокий мотив вида из окна оставался главным и чуть ли не единственным источником его вдохновения. Эта серия получила название «Вариации». В этих вещах появляется ощущение условности. Явленский делает заметный шаг, отдаляясь от фигуративности, но так и не переходит в лагерь радикальной абстракции, как это сделал примерно в это же время Кандинский.

Символика креста

В следующем зале – знаменитые «абстрактные головы» и «мистические головы» Явленского среднего и позднего периодов, которые один рецензент назвал «галлюциногенными зеркалами». Символическая обобщенность лиц несет некую формальную красоту и в то же время укоренена в глубинном реализме, который угадывается в абрисе линий и выборе красок. В этих сериях, а также в серии «Лики спасителя» художник заметно вдохновлялся русскими и византийскими иконами, которые служили для него образцом художественного спиритуализма высшего порядка.

«В 1933 году нацисты запретили и конфисковали работы Явленского, - говорит Вивиан Барнетт. – Они включили его в список творцов «дегенеративного искусства» и его картины показывались на специальной кочующей по Германии выставке наряду с работами других выдающихся авангардистов».

Эти драматические события совпали с резким ухудшением здоровья Явленского, который в последниее десятилетие своей жизни страдал от сильного артрита. Он мог писать, только держа кисть двумя руками. Серия лиц «Медитации», созданная в эти годы, отличается темными, приглушенными красками и еще большей условностью, в которой всегда угадывается крест. Он также писал натюрморты, почти всегда цветы.

Еще одна подпавшая под его колдовские чары художница и арт-дилер Эмми «Галка» Шайер организовала объединение «Синей четверки» (Явленский, Кандинский, Клее и Лионель Фейнингер), оставила занятия живописью и посвятила себя продвижению их творчества в США. Именно она помогла тогда молодому композитору Джону Кейджу, ставшему горячим энтузиастом Явленского, организовать выставку его работ на Западном побережье.

Алексей Явленский умер в 1941 году в возрасте 77 лет и похоронен на русском православном кладбище в Висбадене.

Внучки помогли...

Выставка в «Новой галерее» собрала примерно 75 работ Явленского, прибывших в Нью-Йорк из музеев и частных собраний США и Западной Европы. Любопытно, что самой галерее не принадлежит ни одна из его работ. Как сообщила Вивиан Барнетт, ни одной работы Явленского не прибыло из России – в силу негласного, но уже весьма продолжительного моратория на официальные музейные обмены между США и Россией. Впрочем, несколько вещей из собраний русских коллекционеров на выставке есть, включая картины, входящие в коллекцию предпринимателя и банкира Петра Авена.

Как отметила куратор, внучки Явленского (дочери его единственного сына Андреаса), Анжелика Явленски-Бьянкони и Лючия Пиерони-Явленски очень помогли ей в организации выставки, а Анжелика написала эссе для каталога. Они обе живут в Локарно, где находится архив художника, из которого прибыли несколько картин, фотографии и другие материалы.

Выставка закроется 29 мая.