Арденны как заповедник насилия

Слово «Арденны» у многих вызывает немедленную ассоциацию с крупными военными операциями двух мировых войн. Любители литературы могут также вспомнить этот заповедный гористый регион во Франции, Бельгии и Люксембурге как место действия в комедии Шекспира «Как вам это понравится» и в цикле романов американского фантаста Роджера Желязны «Хроники Амбера».

Но молодой бельгийский режиссер Робин Пронт (Robin Pront) напрочь игнорирует любые культурные ассоциации названия своей дебютной игровой картины «Арденны» (The Ardennes). Кроме одной. Как он заявил в интервью «Голосу Америки», он хотел, чтобы название вызывало у зрителей ассоциацию с именами ведущих бельгийских киномастеров, многократных лауреатов Каннского кинофестиваля братьев Дарденн (The Dardenne Brothers).

В минувший уикенд картина Пронта, снятая в жанре мрачного приключенческого триллера, получила публичную премьеру в Нью-Йорке, а на 13 января назначен прокатный старт ленты в Лос-Анджелесе, после чего она выйдет на экраны других городов Америки.

Драма любви и предательства

«Арденны» были выдвинуты Бельгией на оскаровскую номинацию в категории «лучший фильм на иностранном языке» и показывались на международных кинофестивалях в Торонто, Роттердаме, Чикаго, Сан-Паулу, Кливленде, Глазго, Миннеаполисе, Иерусалиме и других. На своей родине лента получили семь национальных фламандских премий (Flemish Film Awards), включая категории «лучший фильм» и «лучший сценарий».

Братья Дейв (Джероен Персеваль) и Кенни (Кевин Дженссенс) – мелкие уголовники. Кевину приходится отсидеть за себя и за брата четыре года после того, как их криминальная затея закончилась провалом. Выйдя из тюрьмы, Кевин обнаруживает, что его подружка Сильвия (Верле Батенс) живет с его братом и беременна от него. Страсти накаляются, и когда братья ввязываются в новое мутное и опасное дельце, их спонтанные и необдуманные поступки усугубляют ситуацию до крайности.

Как отмечает американский портал независимого кино Indiewire, «изобретательный дебютный фильм Пронта вызывает ассоциации с «Фарго», «На игле» и ранними фильмами Квентина Тарантино».

«Захватывающий, напряженный триллер с суховатым юмором и сюжетом, который угрожающе кренится к мрачной развязке», – пишет газета «Торонто сан».

Как отмечают ряд критиков, Пронту удалось совместить жесткий бытовой реализм, угрюмый нуар и гротескный юмор в духе братьев Коэн, чтобы создать напряженную и эмоционально заряженную драму любви и предательства на экономических задворках современной Бельгии.

Серая зона между добром и злом

Робин Пронт получил известность в европейских кинокругах после своего первого короткого фильма «План Б» (Plan B) о мире наркоманов Антверпена. Следующая его картина, «Время для драки» (Injury Time), отмеченная на ряде международных фестивалей, посвящена проблеме футбольных хулиганов. Она стала дипломным фильмом Робина в Академии искусств Синт-Лукас в Брюсселе в 2010 году.

Корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» удалось взять короткое интервью у режиссера Робина Пронта на пресс-показе фильма. Прокатная кампания Film Movement организовала его в помещении представительства Flanders House в билдинге газеты «Нью-Йорк таймс» на Восьмой авеню в Манхэттене.

«Мне трудно говорить о себе как о бельгийском режиссере, потому что нас пытаются всех стричь под одну гребенку, – сказал Пронт. – А я этого не хочу. Я считаю себя представителем новой волны в жанре нуар. У нас в Бельгии снимаются фильмы самых разных жанров. Американцы знают только социальные фильмы братьев Дарденн и криминальные драмы вроде недавних триллеров «Бычара» (Bullhead) или «Залечь на дно в Брюгге» (In Bruges). Мне говорят, твой фильм похож на «Фарго». Ну да, у нас тоже много снега».

Как пояснил режиссер, бельгийские Арденны расположены в Валлонии, то есть в южной, франкоговорящей части страны, а герои фильма говорят на антверпенском диалекте.

«Мне захотелось на этом этническом и региональном фоне исследовать тему лояльности двух кровно близких людей, – продолжал Пронт. – Я этой темы касался и в короткометражках. Конечно, эти люди ведут себя, повинуясь инстинктам, которые вряд ли назовешь нормальными. Но в мире, где царит насилие, они иначе поступать не могут. Эти ребята живут на отшибе в буквальном и фигуральном смыслах, они маргиналы, отбросы общества. Но даже в самых экстремальных ситуациях, в которые они попадают и сознательно, и вопреки своей воле, можно почувствовать юмор, ведь юмор это то, что помогает им выжить».

Сценарий фильма «Арденны» Робин Пронт написал вместе с Джероеном Персевалем, автором пьесы, положенной в основу фильма, и исполнителем роли Дейва.

«В центре истории – сложный любовный треугольник, – отметил Пронт. – Это главный нерв нашего с Джероеном (Персевалем) фильма. Для нас было важно, что никто из героев не счастлив. Конечно, легко провозгласить Кенни «плохим парнем», но не это нас интересовало. Кенни – трагическая фигура, у него и у его брата другой моральный компас. Нас интересовала серая зона между добром и злом, волновала мотивация – почему люди поступают так, а не иначе? Ведь в младенчестве все, включая самых отъявленных преступников, такие милые и беззащитные крошки. Белый лист, который потом исписывает своими письменами судьба. Учитывая, что весь наш мир проваливается куда-то к чертям, я задаюсь резонным вопросом – что делает одних людей добрыми, а других злыми?»

На очереди – «Рай» Кончаловского

Как рассказал «Голосу Америки» Майкл Розенберг (Michael Rosenberg), президент нью-йоркской компании Film Movement, прокатывающей «Арденны» в США, она существует с 2002 года и специализируется на артхаусном сегменте американского и зарубежного кинорынка. За это время фирмой выпущены в США более 250 фильмов, как игровых, так и документальных. Среди них – «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского и «Остров» Павла Лунгина. В 2015 компания открыла новое подразделение, Film Movement Classics, которое выпускает в кинотеатрах и на видеоносителях отреставрированные классические фильмы прошлых лет таких мастеров, как Эрик Ромер и Питер Гринуэй, Такеши Китано и Этторе Скола.

По словам Майкла Розенберга, компания не столь давно приобрела права на прокат в США фильма «Рай» Андрея Кончаловского, включенного в предварительный список из 9 названий фильмов, номинированных на «Оскар» в иностранной категории. Пока сроки выхода его в американский прокат не определены. Как считают инсайдеры кинорынка, компания, видимо, намерена дождаться момента объявления шортлиста премий «Оскар» (пять фильмов) или даже результатов самой церемонии. Ведь успех может серьезно увеличить будущую зрительскую аудиторию.