Москва: полиция провела обыск в квартире Зои Световой

В Москве сотрудники полиции провели обыск в квартире правозащитницы и журналистки "Открытой России" Зои Световой. В настоящее время проходит опись изъятого имущества.

Как сообщила ранее Анна Ставицкая, адвокат Световой, обыск был санкционирован Басманным судом еще 18 января и проводился "по делу ЮКОСа и Открытой России".

Квартиру правозащитницы обыскивали около 10 сотрудников правоохранительных органов. Они просмотрели книги и документы Световой, скачали информацию с принадлежащих ей электронных носителей.

В конце 2015 года сотрудники Следственного комитета России обыскали квартиры как минимум 10 членов созданного Михаилом Ходорковским движения "Открытая Россия". В СК свои действия тогда объясняли расследованием по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году.