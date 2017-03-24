Президент Трамп отказался от реформы здравоохранения

Республиканцы в Конгрессе США сняли с голосования законопроект, отменяющий действие "Акта о доступном здравоохранении", известном, как Obamacare.

«Это тяжелый день для нас, - заявил в ходе спешно созванной пресс-конференции спикер нижней палаты Пол Райан. – Очень сложно принимать серьезные решения, и теперь нас нужно время для того, чтобы понять, что произошло».

Отказ от голосования стал первым серьезным политическим поражением президента Дональда Трампа. Во время избирательной кампании он обещал в первые месяцы своего пребывания в Белом доме отменить действие "Акта о доступном здравоохранении", утвержденного его предшественником, и предложить новую реформу системы медицинского страхования в стране.

Накануне голосования в Конгрессе, которое должно было состояться днем в пятницу, президент США выступил с ультиматумом, потребовав, чтобы все законодатели-республиканцы единогласно поддержали новый законопроект. Вечером в четверг директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни от имени главы государства сообщил конгрессменам, что у них есть только один шанс отменить действие Obamacare, и если этого не случится, Дональд Трамп откажется от попыток провести новую реформу страховой медицины.

Тем не менее, утром в день голосования стало известно, что к демократам, собирающимся единогласно проголосовать против поддержанной Белым домом реформы, собираются присоединиться как минимум 36 республиканцев. Однако законопроект мог быть утвержден только в том случае, если количество «отступников» из числа республиканцев не превышало бы 22.

Днем в пятницу Белый дом предпринял еще одну попытку спасти тонущий законопроект. На Капитолийский холм для переговоров с республиканцами отправились вице-президент США Майкл Пенс и министр здравоохранения Том Прайс.

Переговоры оказались безрезультатными, и вскоре после полудня спикер Пол Райан был вынужден приехать в Белый дом, сообщив президенту, что законопроект не может быть вынесен на голосование.

«Президент сделал все, что былшо в его силах, чтобы объяснить людям, какой это фантастический законопроект, – пояснил на пресс-конференции спикер Конгресса. – Но мы не смогли достичь консенсуса, и поэтому решили снять (законопроект) с голосования».

Пол Райан особо подчеркнул, что пока не знает, когда Конгресс сможет вернуться с обсуждению этого законопроекта, и отказался сообщить, собираются ли республиканцы вносить изменения в подготовленный документ для того, чтобы заручиться поддержкой своих однопартийцев.

«Obamacare остается законом, и будет действовать до тех пор, пока мы будет отменена, – сказал спикер Конгресса. – Я не могу сказать, как долго это будет продолжаться».

Чуть позже президент Дональд Трамп – лидер Республиканской партии – обявинил конгрессменов-демократов в провале законопроекта. Он предупредил, что «Obamacare взрывется», поскольку стоимость медицинских страховок неуклонно растет, а жители многих штатов вообще лишаются доступа к медицинскому страхованию.

Трамп сказал, что республиканцы подготовили очень хороший проект закона; поблагодарил тех, кто работал над ним; и подчеркнул, что реальные проигравшие – лидеры демократов в Конгрессе.

Президент также сказал, что готов вернуться к вопросу о реформе, когда «Obamacare окончательно взорвется». Он добавил, что для него это был «очень интересный опыт» .