Министром здравоохранения США стал противник Obamacare

Республиканец Том Прайс принял присягу через несколько часов после голосования Сената по его кандидатуре на пост главы Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Сенат США проголосовал за назначение республиканца 52 голосами против 47 в конце затянувшегося заседания, которое завершилось глубоко за полночь.

Прайс, много лет представлявший в Палате представителей штат Джорджия и работавший хирургом-ортопедом, выступает против Закона о доступном здравоохранении, более известного как Obamacare.

Лидер сенатского большинства, сенатор-республиканец из штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что Прайс «знает больше, чем кто-либо о работе системы здравоохранения».

По его словам, Прайс поможет стабилизировать рынок услуг в сфере здравоохранения, который пострадал в результате внедрения Закона о доступном здравоохранении.

В качестве нового министра здравоохранения 62-летний Прайс возглавит кампанию по отмене этого закона, который позволил 20 миллионам американцев получить медицинскую страховку.

«Американский народ заслужил министра здравоохранения, который поможет американцам получать качественное и доступное медицинское страхование, а не министра, который просто отменит Закон о доступном здравоохранении без предложения альтернативы», – сказала сенатор-демократ из Массачусетса Элизабет Уоррен.

Республиканцы хотят отменить Obamacare, однако на сегодняшний день не озвучили свой план по замене программы.

В Сенате Прайсу пришлось отвечать на сложные вопросы.

В ходе слушаний в Сенате недавно утвержденному в должности министра Прайсу, чью кандидатуру номинировал на этот пост президент США Дональд Трамп, пришлось отвечать на сложные вопросы.

Сенаторов интересовало, не использовал ли он свое служебное положение на посту главы Бюджетного комитета палаты представителей, чтобы повысить стоимость своих акций. Однако некоторые эксперты утверждают, что предоставленные исчерпывающие доказательства полностью исключили обвинения в неэтичной деятельности в отношении Прайса.

Помимо Прайса Сенат утвердил в должности государственного секретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса, генерального прокурора Джеффа Сешнса, министра внутренней безопасности Джона Келли, министра транспорта Элейн Чао и министра образования Бетси Девос.

Следующее голосование Сената будет по кандидатуре Стивена Мнучина на пост министра финансов.