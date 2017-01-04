На Капитолийском холме обсуждают судьбу Obamacare

Нью-йоркский сенатор Чак Шумер подверг резкой критике новоизбранного президента США Дональда Трампа и республиканскую партию. При администрации Трампа, Шумер станет самым влиятельным демократом в Вашингтоне. Во вторник вечером в интервью телеканалу MSNBC лидер демократического меньшинства в Сенате рассказал, что его партия всеми силами будет стараться противодействовать инициативам новоизбранного президента, если они будут идти вразрез с американскими ценностями, тормозить прогресс или ущемлять интересы среднего класса. В то же время политик не исключил возможности сотрудничать с Трампом в вопросах, где их мнения сходятся - в таких, как, например, инвестиции в инфраструктуру или повышение минимальной заработной платы.

Сейчас в Сенате республиканцы занимают 52 места из 100. Однако у демократов будет возможность повлиять на решение некоторых важных вопросов - например, назначения на ключевые позиции в администрации Трампа. Скорее всего демократы будут применять тактику флибустьерства, для борьбы с которой республиканцам необходимо будет набрать 60 голосов.

В частности, Шумер заявил, что сенаторы не утвердят кандидатуру Трампа на пост в Верховном суде США, если соискатель не будет их устраивать. Политик также назвал Трампа «действительно тупым» за нападки республиканца на ЦРУ. Напомним, новоизбранный президент неоднократно заявлял, что не доверяет заключениям американской разведки о том, что в ход выборов в США вмешивались российские хакеры.

Настоящие политические баталии между республиканцами и демократами разгораются и из-за реформы здравоохранения, известной как Obamacare, которую Трамп грозиться отменить. Барак Обама сегодня отправился на Капитолийский холм, чтобы мобилизовать законодателей-демократов на поддержку его исторической реформы.

Перед конгрессменами выступил и избранный вице-президент Майк Пенс.

- Первый пункт в повестке дня - отменить и заменить Obamacare. Это наш главный посыл, и это должно будет сделано, - заявил Пенс.

Свою пресс-конференцию по поводу Obamacare провели и демократы. В частности, с критикой в адрес республиканцев высказалась сенатор от штата Вашингтон Петти Мюррей.

- Республиканцы сделали много пустых обещаний. Они собираются разрушить систему здравоохранения. У них нет плана заменить Obamacare. И они думают, что это никому не навредит, - сказала Мюррей.