Президент Обама пожелал стране счастливого Нового года

Свое последнее в 2016 году еженедельное обращение к стране Барак Обама посвятил достижениям не только уходящего года, но и двуx сроков его президентства в целом.

«Сегодня, когда мы переворачиваем страницу этого года и смотрим в будущее, я хотел бы поблагодарить вас за всё, что вы сделали за последние 8 лет, чтобы Америка стала сильнее», - заявил он.

Президент вспомнил о вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться, когда он принял президентские полномочия в 2009 году – кризисе, потере рабочих мест и около 180 тысяч военнослужащих в Ираке и Афганистане. Обама отметил, что теперь, спустя восемь лет, Америка рассказывает совсем «другую историю».

Обама напомнил, что за время его президентства восстановилась экономика, были созданы миллионы рабочих мест, американские военные уничтожили лидера террористической группировки «Аль-Кайда» Усаму бин Ладена, а 165 тысяч солдат вернулись домой после военных операций на Ближнем Востоке.

Президент отметил, что только в прошлом году средний годовой доход американской семьи повысился на 2,800 долларов. По данным Белого дома, это самый высокий рост из всех зафиксированных ранее.

Среди других достижений Обама рассказал о своем решении принять Закон о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act), который, по данным Белого дома, позволил 20 миллионам американцев почувствовать себя финансово защищенными «благодаря медицинской страховке».

«И главное - ни одно из этих достижений не упало нам в руки само, - подчеркнул Обама. - Каждое из них было результатом трудных решений, принятых нами, а также вашего упорного труда и стойкости».

Президентские полномочия Обамы истекают меньше, чем через месяц.

В своем обращении к стране, он рассказал, что готовится к «более важной для него роли гражданина», подчеркнув при этом, что по-прежнему предан своей стране.

«Знайте, что я буду на этом пути вместе с вами, добиваясь того, чтобы эта страна всегда стремилась быть достойной потрясающих заветов ее основателей»

«От всей нашей семьи мы желаем вам счастливого и благословенного 2017 года!» – сказал в завершение Барак Обама.