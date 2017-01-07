Белый дом обнародовал видео памятных моментов президентства Обамы

В связи со скорым окончанием президентских полномочий президента Обамы, Белый дом обнародовал видеоподборку самых запоминающихся моментов его президентства, в том числе встречу с «Королевой хип-хопа» Вьетнама по имени Субой.

Президент познакомился с 26-летний Субой в прошлом году, во время состоявшейся в рамках его визита во Вьетнам встречи с молодежью.

В интервью Вьетнамской службе «Голоса Америки» Субой поделилась, что считает за честь появиться в видео Белого дома, и что сама встреча была крайне интересной.

«В рамках такого мероприятия у каждого есть шанс поговорить с топ-лидером. В этом случае, аудиторией (Обамы) были молодые люди. Я думаю, для большинства вьетнамцев это нечто новое», - рассказала Субой.

«Я, конечно, поднимала руку, каждый раз, когда он давал нам шанс задать вопрос. Когда он сказал, что настало время для последнего вопроса, я поняла, что именно я должна его задать. Другие молодые люди уже спрашивали о экономике и о торговле людьми, но никто ничего не спрашивал об актерах, актрисах и искусстве»

Когда Субой представилась как рэпер, президент сказал: «Прежде чем я отвечу на Ваш вопрос, почему бы Вам немного не почитать нам рэп? Давайте посмотрим, на что Вы способны».

Субой исполнила одну из своих рэп-композиций под аплодисменты собравшихся, чем привела президента в восторг.

Разговор между Обамой и Субой обрел огромную популярность в СМИ и соцсетях. Медиа окрестили Субой вьетнамской «королевой хип-хопа»