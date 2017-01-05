Обама призвал военных обеспечить «беспрепятственную» передачу контроля

Президент США Барак Обама встретился с членами руководства вооруженных сил страны, призвав их к плавной передаче контроля Дональду Трампу, а также подчеркнув важность принципа «верховенства закона» и «демократических процедур».

«Мы должны сделать так, чтобы во время этого переходного периода произошла беспрепятственная передача эстафетной палочки, чтобы была преемственность», – сказал президент.

По его словам, важно сделать все возможное, «чтобы следующий президент получил пользу от столь же замечательных рекомендаций и услуг, которые сидящие за этим столом люди оказывали мне».

Обама выступил с этим заявлением на встрече с членами Объединенного комитета начальников штабов и командующими войсками.

Встреча прошла на фоне обеспокоенности в военных и дипломатических кругах по поводу того, как Трамп будет реагировать на проблемы в области национальной безопасности.

Последние несколько дней Трамп оспаривал выводы американского разведывательного сообщества по поводу российских хакерских атак. Он также без каких-либо пояснений заявил, что Северной Корее не удастся создать ядерное оружие, способное поразить территорию США, и усомнился в ценности ООН.

Давая высокую оценку военным, Обама привлек внимание к традициям, которыми, как опасаются демократы, может пренебречь будущий президент.

Трамп предложил на должность министра обороны генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса, несмотря на существующий запрет недавно ушедшим со службы военным возглавлять Пентагон, который является гражданским ведомством.

Кроме того, во время предвыборной кампании Трамп призывал вновь разрешить жесткие методы допроса подозреваемых, включая имитацию утопления.

Обама сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее страны, поскольку военные придерживаются «ценностей верховенства закона, профессионализма и честности, признают нашу конституционную структуру, твердо привержены и подчиняются гражданским властям, соблюдают демократические принципы при определении, каким образом мы используем фантастическую мощь американских вооруженных сил».