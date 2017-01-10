Обама выступит с прощальной речью в Чикаго

Президент Барак Обама вновь приедет в Чикаго, где он начинал свою невероятную политическую карьеру, чтобы призвать американцев не терять веру в будущее вне зависимости от того, как они относятся к следующему президенту.

Тысячи людей соберутся в конгресс-центре McCormick Place, чтобы услышать заключительную речь Обамы в качестве президента, с которой он выступит во вторник.

«Я поделюсь воспоминаниями о том, как, занимаясь организаторской работой на местном уровне, фактически сразу после окончания школы, я чувствовал, как восстанавливалась моя вера в способность Америки добиваться перемен в нашей демократии», – сказал Обама в видеообращении из Белого дома, предваряющем его выступление.

Обама сказал, что проработав восемь лет на посту президента, он усвоил два главных урока: что американцы изначально добры, и что перемены возможны. «Система будет реагировать на то, как простые люди объединяются в попытке повести страну в более правильном направлении», – сказал он.

Обама покидает Белый дом, будучи относительно популярным президентом, чью деятельность поддерживают 57 процентов американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC, опубликованные накануне его выступления.