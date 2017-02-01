Обама поддержал протестующих против указа Трампа по иммиграции

Бывший президент США Барак Обама нарушил существующее в Вашингтоне неписаное правило – запрета на критику преемника – высказавшись в поддержку протестующих против нового указа Дональда Трампа по иммиграции, запрещающего въезд в США беженцам и жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис сообщил, что бывший лидер США «воодушевлен уровнем поддержки и вовлеченности общин по всей стране в процесс реализации своего конституционного права на собрания, организацию и выражение своей позиции выборным должностным лицам; это именно то, что мы ожидаем увидеть в момент, когда американские ценности находятся под угрозой».

Представитель Обамы не называл имени Трампа и не упоминал о его указе по иммиграции.

Льюис, однако, подчеркнул, что Обама «фундаментально не согласен с самой идеей дискриминации других на основании их веры или религии».

Президент Трамп напомнил, что администрация его предшественника ввела временный запрет на иммиграцию из Ирака в 2011-м году после того, как ФБР установило факт проникновения ряда потенциальных террористов двумя годами ранее на территорию США в рамках программы приема беженцев.

90-дневный запрет Трампа касается Ирака и граждан шести других государств, включая беженцев из Сирии, спасающихся от гражданской войны.

По традиции, экс-президенты США воздерживаются от критики своих преемников в первые месяцы новой пребывания у власти администрации – с тем, чтобы дать ей возможность управлять страной, не отвлекаясь на критику бывших руководителей.

Однако Обама заявляет о себе как о гражданине США, глубоко обеспокоенном судьбой страны и намеренном защищать ее «в вопросах, касающихся ее фундаментальных идеалов и ценностей».