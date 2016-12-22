Обама наложил запрет на подводное бурение в некоторых районах Арктики и Атлантики

Президент США Барак Обама объявил о запрете на подводное бурение в целях поиска месторождений нефти и газа в обширных районах Арктики и вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов. Мера стала очевидной попыткой Обамы укрепить свое наследие в том, что касается экологии в свои последние дни на посту президента.

Белый дом объявил о запрете совместно с правительством Канады, которое также ввело мораторий на бурение в арктических водах.

Используя свое положение главы исполнительной власти страны, Обама, при помощи закона, принятого в 1953 году, запретил оффшорную аренду в специально отведенных местах. Закон гласит, что «президент Соединенных Штатов может, время от времени, выводить из обращения любые территории внешнего континентального шельфа»

Майкл Брюн, исполнительный директор организации по защите окружающей среды Sierra Club, в интервью «Голосу Америки» рассказал, что считает совместное заявление двух стран «важным шагом вперед в том, что касается перехода от ископаемого топлива к экологически чистой энергии».

В разговоре с «Голосом Америки» Брюн признал, что администрация избранного президента США Дональда Трампа и Конгресс, возможно, попытаются отменить решение Обамы и открыть доступ «к одному из немногих нетронутых мест планеты» для бурения нефтяных и газовых скважин.

«Это президентство будет достаточно экстремальным. Мы намерены противостоять следующей администрации до последнего, если они пытаются подорвать основы тех гарантий чистого воздуха, чистой воды и чистой энергии, обеспечение которых было начато в последние нескольких лет и в последние нескольких десятилетий», - подчеркнул Брюн.

Однако директор Американского института нефти (API), представляющий интересы нефтяной и газовой промышленности, считает, что запреты должны быть отменены.

«Это очень разочаровывает. Были полностью проигнорированы наши национальные интересы в сфере безопасности и огромные возможности для создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в таких областях, как судостроение, металлургия, строительство, торговля и даже малый бизнес», – заявил директор API Эрик Милито в интервью «Голосу Америки».