Обама: строительство поселений угрожает созданию палестинского государства

В интервью израильскому телевидению президент США Барак Обама заявил, что политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху по поддержке строительства поселений на оккупированных территориях делает невозможным создание будущего палестинского государства.

«Биби (Биньямин Нетаньяху) говорит, что верит в решение, предполагающее сосуществование двух государств, однако его действия последовательно показывают, что если на него надавить, требуя одобрения строительства новых поселений, он пойдет на это, независимо от того, что он говорит о важности такого решения», – сказал Обама.

В настоящее время около 570 тысяч израильтян проживают на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, которые являются домом для более 2 миллионов 600 тысяч палестинцев.

Обама, который покидает пост президента 20 января, заявил, что на протяжении последних нескольких лет он и госсекретарь США Джон Керри «бесчисленное количество раз» лично обращались к Нетаньяху с призывом прекратить строительство поселений, но эти призывы игнорировались.

«Все чаще можно видеть, что из-за ситуации на местах становится практически невозможным, по крайней мере очень сложным, – а если эта тенденция продолжится, то точно невозможным, – создание смежного функционирующего палестинского государства», – заявил Обама, выступая в программе «Увда» на 2-м канале израильского телевидения.