В субботу 14 января президент Барак Обама выступил с последним на посту президента еженедельным субботним обращением к стране. Он еще раз поблагодарил американский народ, который все восемь лет помогал ему и как президенту и как человеку сохранить честность, сохранить вдохновение, «заставлял меня идти вперед».

«В течение этих восьми лет я видел доброту, жизнестойкость и надежду американского народа», – отметил Барак Обама, подчеркнув, что все эти годы он не уставал учиться у людей Америки.

Обама призвал сограждан не воспринимать «нашу демократию просто как должное», а вместе работать, причем «не только, когда грядут выборы, и не только тогда, когда на карту поставлены наши интересы, а на протяжении всей жизни».

«Если вы устали спорить с незнакомыми людьми в Интернете, попробуйте поговорить с одним из них в реальной жизни, – сказал президент. – Если что-то нуждается в исправлении, закатайте рукава и беритесь за дело. Если вы разочарованы избранными вами должностными лицами, возьмите ручку и бумагу, заручитесь подписями и баллотируйтесь сами».

Обама призвал всех американцев быть хранителями демократии и напомнил, что «наш успех зависит от нашего участия, независимо от того, в какую сторону качнулся маятник власти».

«Служить вам на посту президента было самой большой честью в моей жизни. Восемь лет спустя я еще более оптимистичен, в том, что касается перспектив нашей страны. И в будущем я надеюсь работать вместе с вами как гражданин до конца своих дней», – заключил президент.