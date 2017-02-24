Обаму просят баллотироваться в президенты Франции

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама больше не может участвовать в выборах президента США, однако это не смущает группу его французских фанатов, которые хотят, чтобы он поучаствовал в предстоящих французских выборах.

Париж заклеен плакатами «Обама 2017», которые призывают людей зайти на вебсайт инициативы и подписать петицию за то, чтобы бывший президент США мог баллотироваться во Франции.

Координаторы инициативы создали сайт, где поясняют, что выбрали Обаму, «потому что у него самое лучшее резюме в мире для кандидата на эту должность».

На сайте также упоминают проблему роста популярности правых партий во Франции.

«В то время, когда Франция собирается массово проголосовать за крайних правых, мы все еще можем дать урок демократии всей планете, выбрав иностранца президентом Франции», - говорится на вебсайте на французском языке.

По сообщению ABC News, представитель группы, координирующей работу вебсайта, сказал: «Мы начали продумывать эту идею за два месяца до окончания президентского срока Обамы. Мы мечтали о возможности проголосовать за кандидата, которым мы по-настоящему восхищаемся, благодаря которому мы могли бы представить для себя большое будущее».

В их плане есть только один подвох: чтобы стать президентом Франции, нужно быть французом.

Согласно последним опросам общественного мнения во Франции, в рейтингах лидирует глава ультраправой партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен. Президентские выборы во Франции пройдут в апреле.