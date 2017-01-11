Обама американцам: «Каждый день я учился у вас»

«Сограждане, американцы. Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Но сегодня вечером моя очередь высказать благодарность. Вне зависимости от того, соглашались ли мы полностью или не соглашались вовсе – мои беседы с вами, с американским народом – в гостиных и школах, на фермах и на фабриках, в закусочных и на отдаленных сторожевых постах – это то, что заставляло меня быть честным, давало мне вдохновение и энергию продолжать. Каждый день я учился у вас. Вы сделали меня лучше как президента, и лучше как человека» – так начал свою прощальную речь в качестве президента США Барак Обама.

Президент Барак Обама специально приехал в Чикаго, где он начинал свою невероятную политическую карьеру, чтобы призвать американцев не терять веру в будущее вне зависимости от того, как они относятся к следующему президенту.

Тысячи людей собрались в конгресс-центре McCormick Place, чтобы услышать заключительную речь Обамы в качестве президента, с которой он выступит во вторник.

О главном понятии демократии

«Впервые, – вспомнил президент. – я появился в Чикаго в 20 с небольшим, когда я еще пытался понять, кто я такой, все еще искал цель в жизни. Неподалеку отсюда находится район, где я начал работать с церковными группами – в тени закрывшихся сталелитейных заводов. На этих улицах я был свидетелем силы веры, и спокойного достоинства рабочего люда перед лицом проблем и потерь. Там я узнал, что перемены происходят только когда обычные люди оказываются вовлечены и задействованы, и сообща начинают их требовать».

«После восьми лет в качестве вашего президента, я все еще в это верю. И это не просто моя вера – это сердце нашей американской идеи – нашего смелого эксперимента с самоуправлением, – сказал президент. – Это убежденность в том, что все мы были созданы равными и наделены нашим Создателем неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью».

Обама отметил, что все мы вместе гордимся главным понятием демократии – «понятием гражданина».

О главных достижениях 8 лет президентства

В качестве социально-экономических достижений своего президентства Барак Обама еще раз отметил восстановление экономики после кризиса и рекордное снижение безработицы за последние годы, реформу медицинского страхования, благодаря чему еще 20 миллионов американцев смогли получить медстраховку.

Говоря о внешнеполитических успехах, действующий президент отнес к ним достижение ядерной сделки с Ираном, восстановление отношений с Кубой, уничтожение ряда лидеров международных террористических организаций.

О мирной передаче власти

Обама напомнил, что «через 10 дней, мир станет свидетелем символа нашей демократии… мирной передачи власти от одного свободно избранного президента другому».

«Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит наиболее ровную передачу власти – то же сделал для меня президент Буш», - сказал нынешний глава Белого дома.

Обама также выразил уверенность, что американская демократия и дальше будет работать.

«В конечном итоге, мы все еще являемся самой богатой, сильной и уважаемой страной на земле, - сказал президент. - Наша молодость и энергия, наше разнообразие и открытость, наша бесконечная способность идти на риск и изобретать заново означают, что будущее за нами».

Обама покидает Белый дом, будучи относительно популярным президентом, чью деятельность поддерживают 57 процентов американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC, опубликованные накануне его выступления.