Обама воздал хвалу своему пресс-секретарю

ВАШИНГТОН – Президент Барак Обама застал врасплох своего пресс-секретаря Джоша Эрнеста, который собирался отвечать на вопросы на последнем, 354-м, брифинге для журналистов в Белом доме.

Появившись в зале для брифингов, Обама сказал, что познакомился с Эрнестом в 2007 году в Айове, когда впервые баллотировался на пост президента. По словам президента, он обратил пристальное внимание на молодого человека в джинсах, поскольку он играл важную роль в его кампании.

«У него приятная внешность – так выглядят американцы, когда собираются на утреннюю постановку в театр. Это, скажем честно, помогает. Телегеничное лицо, – сказал Обама. – И потом, этого парня зовут Джош Эрнест, а это довольно неплохое имя для человека, который выступает от твоего имени». (Фамилия «Эрнест» (Earnest) в переводе с английского означает «серьезный» – ред.).

Обама сказал, что чем больше узнавал Эрнеста на протяжении последних десяти лет, тем больше ценил его подлинный интерес к обсуждаемым вопросам и его искренность. Он сказал, что Эрнест никогда не разочаровывал его. По словам Обамы, Эрнест заслуживает того, чтобы журналистский корпус признал его самым популярным пресс-секретарем Белого дома.

Со своей стороны, Эрнест поблагодарил своих коллег по Белому дому, свою жену и двухлетнего сына и сказал, что каждый день осознавал, что ему выпала большая честь – быть пресс-секретарем президента и содействовать формированию общественной дискуссии по текущим проблемам.

Эрнест признал, что его работа не всегда была легкой, но подчеркнул важность проведения ежедневных брифингов в зале имени Джеймса Брэди в Белом доме, заявив, что это уникальная традиция, свойственная американской демократии. Он призвал членов журналистского корпуса Белого дома выступить в защиту этой традиции, отметив, что она является ярким символом доступа к власти и прозрачности для всего остального мира.

Пресс-секретарем будущего президента Дональда Трампа станет 45-летний Шон Спайсер, который в настоящее время является директором по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии. Спайсер сообщил, что команда Трампа рассматривает возможность переноса ежедневных брифингов из Белого дома в другое, более просторное место.