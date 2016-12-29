Обама объявил две местности в Юте и Неваде национальными памятниками

Президент Барак Обама присвоил двум территориям в Юте и Неваде статус национальных памятников.

Эти районы почитаются коренными американцами, как священные земли, и каждый из них может гордиться тысячами культурных артефактов, которым, однако, грозит опасность.

Провозглашение холмов Медвежьи Уши (Bears Ears) и Золотой скалы (Gold Butte) национальными памятниками было небесспорным решением, учитывая, что западные штаты США стали очагом напряженности в вопросе об использовании общественных земель.

Представители администрации и экологи, поддерживающие решение президента, считают, что обе территории содержат культурные реликвии, которые находятся под угрозой разграбления и вандализма.

Однако решение наносит удар по республиканским лидерам Юты и Невады, а также многим местным жителям, которые видят в нем появление очередного уровня федерального контроля.

По их словам, присвоение статуса национального памятника закроет эти территории не только для добычи нефти и газа, но и для использования в некоторых рекреационных целях.