Глава ОАГ рекомендует приостановить членство Венесуэлы

Глава Организации американских государств (ОАГ) рекомендовал приостановить членство Венесуэлы, если правительство президента Николаса Мадуро в ближайшее время не проведет всеобщие выборы.

В 75-страничном письме генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро призвал администрацию Мадуро в течение 30 дней назначить выборы, освободить политических заключенных, назначить независимых судей Верховного суда и восстановить законы, принятые подконтрольным оппозиции Конгрессом, но отмененные его правительством.

«Происходящее не оставляет никаких сомнений, – заявила Альмагро. – Венесуэла нарушает все статьи Демократической хартии».

«Это полное разрушение демократического порядка, – добавил Альмагро. – Единственный демократический выход состоит в том, чтобы вернуть людям власть, чтобы они могли решать свою судьбу».

Бывший министр иностранных дел Уругвая Альмагро является главным критиком все более авторитарного стиля правления Мадуро.

В ответном заявлении МИД Венесуэлы говорится: «Альмагро возглавляет фашистскую правую группировку полушария, которая оскорбляет, атакует и выступает со злобными нападками на Венсуэлу, забывая обо всех моральных принципах и этике».