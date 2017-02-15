NYT: Окружение Трамп контактировало с представителями российской разведки

Данные о телефонных звонках и перехваченные разговоры показывают, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа и другие люди из его окружения неоднократно контактировали с представителями российской разведки в течение года перед президентскими выборами.

Об этом сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на четырех неназванных нынешних и бывших американских чиновников, газета пишет, что американские правоохранительные органы и разведслужбы перехватили разговоры примерно в то же время, когда они обнаружили свидетельства, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов через хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии.

Согласно газете, после этого разведслужбы пытались выяснить, вступал ли штаб Трампа в сговор с российской стороной в связи с хакерскими атаками или другими попытками повлиять на ход выборов.

Источники New York Times, опрошенные в течение последних недель, сообщили, что не видели свидетельств такого сотрудничества.

Тем не менее, перехваченные разговоры встревожили американское разведывательное сообщество и правоохранительные органы, в частности из-за масштабов этих контактов, которые происходили на фоне теплых высказываний Трампа о российском президенте Владимире Путине, отмечает газета.

Чиновники сообщили, что фигурантами перехваченных разговоров были не только представители штаба Трампа, но и другие связанные с ним лица, пишет издание. С российской стороны, контакты также включали представителей власти, не являющихся сотрудниками разведслужб.

Источники New York Times сообщили, что одним из советников, участвовавших в разговорах, был Пол Манафорт, который руководил предвыборной кампанией Трампа несколько месяцев, а ранее занимался политическим консультированием в России и Украине. Чиновники отказались назвать других соратников Трампа, принимавших участие в разговорах.

Реестры звонков и перехваченные разговоры – лишь часть кладези информации, которую изучает ФБР, расследуя связи между окружением Трампа и российскими властями, говорится в статье.

В рамках расследования ФБР получает банковскую информацию, сведения о путешествиях и проводит беседы, сообщает New York Times.