NYT: Власти США расследуют связи советников Трампа с Россией

Американская разведка и правоохранительные органы изучают перехваченные разговоры и финансовые транзакции в рамках расследования возможных связей между предвыборным штабом Дональда Трампа Кремлем, сообщает газета New York Times.

По данным газеты, расследование сосредоточено на деловых контактах ближайших советников Трампа в России, в том числе бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, в отношении которого ФБР уже ведет расследование по поводу его связей с Россией и Украиной.

Как сообщается, в поле зрения властей попали еще по меньшей мере двое помощников Трампа, Картер Пейдж и Роджер Стоун.

Расследование ведут ФБР, Агентство по национальной безопасности, ЦРУ и отдел Министерства финансов по финансовым преступлениям, сообщает издание.

По свидетельству газеты, пока неясно, имеют ли перехваченные разговоры какое-либо отношение к Трампу или его предвыборному штабу. Также неясно, связаны ли они с расследованием кибератак против Национального комитета Демократической партии и попыток России вмешаться в выборы.

Манафорт заявил New York Times, что никогда не взаимодействовал с российскими властями, и назвал обвинения «грязным трюком Демократической партии» и абсолютно фальшивыми.