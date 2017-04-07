NYT: ЦРУ выявило российское вмешательство в выборы еще прошлым летом

Центральное разведывательное управление США прошлым летом на закрытых брифингах сообщило высокопоставленным законодателям, что у него имеется информация о попытках России помочь Дональду Трампу выиграть выборы, однако эти выводы не озвучивались публично вплоть до победы Трампа, сообщает New York Times.

Как пишет газета со ссылкой на анонимные источники в прошлой администрации, брифинги свидетельствуют, что у разведки были доказательства намерений России на гораздо более раннем этапе предвыборной кампании, чем считалось ранее.

Брифинги также продемонстрировали, что прошлым летом произошел серьезный раскол между ЦРУ и ФБР, где многие до прошлой осени продолжали считать, что российские кибератаки были преимущественно нацелены на дестабилизацию американской политической системы, а не на победу Трампа.

По словам бывших чиновников, в конце августа, за 10 недель до выборов, Джон Бреннан, занимавший тогда пост директора ЦРУ, был столь обеспокоен накапливающимися свидетельствами российского вмешательства в выборы, что он начал серию срочных индивидуальных брифингов для восьми членов Конгресса. Некоторые брифинги проводились по телефону, пока конгрессмены находились на каникулах, пишет New York Times.

В ходе брифинга для лидера демократов в Сенате Гарри Рида, который проводился 25 августа, Бреннан сказал, что российские кибератаки, по видимости, были призваны помочь Трампу выиграть выборы. Об этом заявили двое бывших чиновников, которые знали о брифинге.

По словам источников, Бреннан также дал понять, что некоторые приближенные Трампа могут сотрудничать с Россией с целью повлиять на исход выборов. Сейчас по этому делу ведутся расследования в ФБР и двух комитетах Конгресса.