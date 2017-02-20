Нью-Йорк: акция в защиту мусульман

НЬЮ-ЙОРК – В самом сердце Манхэттена, на Таймс-сквер, состоялся митинг протеста против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Девизом акции стал лозунг «Сегодня я тоже мусульманин» (Today, I am a Muslim Too).

Против запрета

Полицейские машины и металлические заграждения образовали два «пенала» на пересечении 48-й улицы и Бродвея, которые к воскресному полудню оказались заполнены толпами людей с американскими флагами и плакатами. На сооруженной временной эстраде ораторы сменяли друг друга, а в перерывах между их выступлениями толпа, подбадриваемая ведущими манифестации Дином Обейдаллой (Dean Obeidallah) и Джуди Голд (Judy Gold), с воодушевлением скандировала лозунги.

Дин Обейдалла, комик палестинско-итальянского происхождения, является единственным мусульманином, ведущим ежедневное ток-шоу на общенациональном радио. Джуди Голд, эстрадный комик и сценарист телешоу Рози О’Доннелл, известна как открытая лесбиянка и активист еврейской общины.

Обейдалла сравнил этот митинг с митингом сторонников Трампа в Мельбурне (Флорида), описав участников той акции как «разгневанных белых людей самых разных оттенков».

Главной мишенью акции на Таймс-сквер стал запрет администрации Трампа на въезд в США на срок 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, а также беженцев со всего мира. 9 февраля апелляционный суд отказался восстанавливать этот запрет, ранее отмененный федеральным окружным судьей.

Ведущие подбадривали толпу «речевками» вроде «Хей-хей, хо-хо, Дональд Трамп должен уйти!», «Нет стене, нет запрету мусульманам, нет фашистским США!». Многие держали напечатанные типографским способом и самодельные плакаты с надписями: «Дочь (сын) исламских иммигрантов», «Иммигранты сделали Америку великой», «Если вы не ужаснулись, значит, вы не обращаете внимания», «Людей, которые все вместе, никогда не сокрушить» и многими другими.

Бывшие друзья

Главный организатор акции на Таймс-сквер – музыкальный продюсер и магнат, гуру культуры хип-хопа Расселл Симмонс (Russell Simmons). А соорганизаторами стали нью-йоркский раввин Марк Шнайер (Marc Schneier), президент Фонда этнического взаимопонимания, и имам Шамси Али (Shamsi Ali), духовный лидер Исламского центра Джамейки и президент фонда Нусантара.

Раввин Марк Шнайер сказал, что в США «открыт сезон охоты на мусульман». Он напомнил горький урок истории, когда в годы Второй мировой войны США отказались принимать еврейских беженцев из захваченной нацистами Европы. «Это не должно повториться», – заявил раввин.

Имам Шамси Али попытался сформулировать суть митинга, заметив, что «именно так и выглядит демократия». «Этот митинг – для всей Америки, – заявил он. – Знаете, почему? Потому что любой вред, нанесенный мусульманской общине, которая является неотделимой частью нашей нации, нанесет вред всей Америке».

«Мы здесь едины благодаря Дональду Трампу, – сказал Расселл Симмонс, – и поэтому не будем говорить о нем слишком сурово – сегодня. Мы ему благодарны за то, что он нас объединил... Трамп оставит наследие ненависти, в то время как Америка движется к всеобъемлющей любви. Многообразие, которое мы видим сегодня, победит, и Америка вновь станет проявлять себя как место добра и любви».

Длительное время в прошлом Симмонса и Трампа связывали тесные дружеские отношения, и они очень часто вместе проводили время в поместье Трампа во Флориде. Трамп написал предисловие к двум книгам Симмонса, а тот утверждал, что был свидетелем первого романтического свидания нынешнего президента с Меланией, нынешней первой леди.

Как отмечается в сообщении Fox News, их отношения резко ухудшились, когда Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты. Симмонс прореагировал, сказав, что «уж лучше президентом будет Ким Кардашьян». Как сообщил Симмонс газете «Нью-Йорк дэйли ньюс», он не разговаривает с Трампом с 2015 года.

«Сегодня я тоже мусульманин»

Практически каждый выступавший на митинге политик, представитель властных структур, религиозный деятель и социальный активист заканчивали свои короткие речи фразой-рефреном «Сегодня я тоже мусульманин».

Среди выступавших был и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, ранее резко негативно высказывавшийся об иммиграционной политике президента Трампа и объявивший Нью-Йорк «городом-убежищем» для нелегальных иммигрантов.

«Вот послание, которое я как мэр этого города хотел бы донести до каждого из вас, – сказал де Блазио. – Независимо от вашей веры, происхождения и места рождения, это – ваш город. И для всех – это ваша страна. Повторяю – ваша страна. Задумайтесь о том, как она возникла, эта страна, основанная людьми, бежавшими от религиозного преследования. Страна, созданная для уважения всех вер и религий. Это и есть суть нас как американцев, и это должно быть защищено».

«Мы находимся на том отрезке истории, когда уже нельзя сохранять нейтральность, – заявила актриса Сюзан Сэрендон. – Если вы молчите, значит, вы соучастник. Мы здесь, потому что мы не хотим быть винтиками машины, разрушающей нашу Конституцию, разрушающей наш Билль о правах».

«Мы должны поддержать мусульман в этой стране, потому что к ним относятся несправедливо, – сказала «Голосу Америки» 16-летняя Клоуи Родригес, учащаяся 11 класса средней школы в Тинеке, штат Нью-Джерси. – У нас в городе большая мусульманская община, у меня много друзей-мусульман, и меня очень волнует их судьба». В руках у Клоуи рукописный плакат «Он нас не разъединит».

Макейла Д., активист движения «Жизни черных тоже многое значат», живет в Бронксе (Нью-Йорк). «Можно сидеть дома и изливать свои чувства на компьютере в социальных сетях, – сказала она «Голосу Америки». – Но чтобы что-то изменить к лучшему, нужно приходить на такие митинги и говорить о том, что тебя волнует».

Как известно, президент Трамп отвергает критику своей иммиграционной политики, подчеркивая, что провозглашенные им меры нельзя огульно называть «запретом для мусульман», и что они вовсе не нацелены на ущемление прав легальных иммигрантов.