Американские университеты помогают своим студентам добиться успеха

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Для того чтобы стать успешным предпринимателем мало иметь идею и сильные персональные качества. Необходимы также наставничество, условия, ресурсы и финансирование. Все это предоставляет в своем Гараже Северо-Западный Университет, находящийся в пригороде Чикаго.
В гаражах родились такие известные фирмы, как «Эппл», «Майкрософт», «Амазон» и многие другие. Администрация Северо-Западного университета разработала уникальную программу «Гараж», позволяющая студентам стать успешными предпринимателями. В этом просторном и комфортном помещении учащиеся могут не только разместить офис своего стартапа, но и имеют все необходимые ресурсы для его успешного развития.
"Студенты не платят ни цента за участие в программе, мы не получаем долю в их стартапах. «Гараж» - часть их опыта, который они получают, получая образование в университете. Наши студенты работают над всем: от «кофе на колесах» - это когда они варят кофе и развозят его на велосипедах по территории студенческого городка, и до дронов с видеокамерами, которые помогают вести учет продукции на складах. Программа «Гараж» рассчитана на создание успешных людей, а не компаний, стоимостью в миллиард долларов", - рассказала Мелисса Кауфман, исполнительный директор проекта "Гараж".
3-D принтеры, компьютеризованные системы управления, пилы, молотки, отвертки, паяльники и другие инструменты находятся в распоряжении студентов 24 часа в сутки. Кристофер Йенг разрабатывает реабилитационное устройство для людей, которые перенесли инсульт.
"Мы разрабатываем нечто на подобие игры, которая поможет пациентам быстрее восстановить моторику. Она будет обучать пациентов. С помощью джойстика они будут выполнять определенные задачи на пути маршрута. Мы пытаемся создать устройство реабилитации среднего ценового уровня, которое будет привлекательным для пользователей. Пациентам будет не скучно выполнять упражнения, да и использовать такое устройство смогут небольшие реабилитационных центры", - рассказал студент.
Софья Ахмаметьева - магистр наук в области робототехники - родилась и выросла в Сибири. Среди ее интересов – искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, вычислительная нейронаука и многое другое. В «Гараже» Софья работает над программным обеспечением для очков смешанной реальности “Хололенс”. Ее программа упростит решение многих проблем. Например, поиск неполадок в автомобильном двигателе, без его непосредственной разборки.
"По сути, это экспертная система под названием «Айрис», которая будет направлять пользователей через определенный процесс или задачу и обеспечивать обратную связь в реальном времени. Рабочий процесс будет оптимизирован. Это такой себе виртуальный наставник. Например, если вы хотите исправить двигатель или переключить деталь в своем автомобиле, вы можете использовать вот эти или любые другие очки смешанной реальности, запустить наше приложение. Наша система поможет вам на каждом этапе, предоставляя соответствующую информацию, которая вам необходима в конкретный момент времени. Это поможет сэкономить много времени, денег и энергии", - заявила Софья Ахмаметьева.
В Университете признаются: проект «Гараж» пользуется огромной популярностью среди студентов и уже не в состоянии вместить всех желающих. Администрация учебного заведения планирует существенно расширить помещение, чтобы как можно больше учащихся могли работать над своими стартапами.
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