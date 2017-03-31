Белый Дом пригласил конгрессменов ознакомиться с докладом разведки о прослушке «Башни Трампа»

Белый Дом пригласил высокопоставленных представителей обеих партий Конгресса, которые расследуют вмешательство России в ноябрьские президентские выборы в США, самим ознакомиться с секретной информацией об «эпизодическом слежении» за помощниками Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Белый Дом направил американским законодателям приглашение на фоне нарастающего скандала с главой комитета по разведке Палаты представителей, республиканцем Девином Нунесом. Нунес получил от неназванного источника в администрации президента США информацию о том, что американские разведывательные органы вели «эпизодическую слежку» за президентом Трампом и его помощниками.

Конгрессмены-демократы заявили, что Нунес поставил под угрозу расследование, которое комитет проводит в отношении вмешательства России в американские выборы, и предложили ему самоустраниться от деятельности комитета. Нунес отказался уйти со своего поста - и остановил работу комитета до конца недели.

Как выяснилось, перед тем, как сделать сенсационное заявление о том, что избранный президент Трамп случайно попал под наблюдение, которое велось в отношении неназванного подозреваемого в «Башне Трампа», Нунес встретился с неким источником в Белом доме. Законодатели-демократы сочли это недопустимым, потому что Нунес получил информацию от источника, зависимого от президента Трампа, и огласил ее, не сообщив об этом другим членам комитета по разведке.

Член комитета, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил в четверг репортерам,что он «очень хотел бы» принять предложение Белого Дома и ознакомиться с новой информацией, но выразил опасение, что таким образом представители администрации президента могут попытаться избежать обнародования источника утечки секретной информации.

Ранее Нунес отказывался сообщить, где он встречался с источником, личность которого (или которых) он до сих пор не разглашает.

Бывший сотрудник ФБР и Национального Комитета по Безопасности Стивен Слик сказал агентству Associated Press, что это будет «крайне необычно и скорее всего беспрецедентно», если член Конгресса отправится в Белый Дом ознакомиться с докладом разведки «без предварительного разрешения».