Линки доступности

Языки
Новости

Белый Дом пригласил конгрессменов ознакомиться с докладом разведки о прослушке «Башни Трампа»

  • Николай Павлов
Глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес отвечает на вопросы репортеров

Глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес отвечает на вопросы репортеров

Смотреть комментарии

Белый Дом пригласил высокопоставленных представителей обеих партий Конгресса, которые  расследуют вмешательство России в ноябрьские президентские выборы в США, самим ознакомиться с секретной информацией об «эпизодическом слежении» за помощниками Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

ВАШИНГТОН — 

Белый Дом пригласил высокопоставленных представителей обеих партий Конгресса, которые расследуют вмешательство России в ноябрьские президентские выборы в США, самим ознакомиться с секретной информацией об «эпизодическом слежении» за помощниками Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Белый Дом направил американским законодателям приглашение на фоне нарастающего скандала с главой комитета по разведке Палаты представителей, республиканцем Девином Нунесом. Нунес получил от неназванного источника в администрации президента США информацию о том, что американские разведывательные органы вели «эпизодическую слежку» за президентом Трампом и его помощниками.

Конгрессмены-демократы заявили, что Нунес поставил под угрозу расследование, которое комитет проводит в отношении вмешательства России в американские выборы, и предложили ему самоустраниться от деятельности комитета. Нунес отказался уйти со своего поста - и остановил работу комитета до конца недели.

Как выяснилось, перед тем, как сделать сенсационное заявление о том, что избранный президент Трамп случайно попал под наблюдение, которое велось в отношении неназванного подозреваемого в «Башне Трампа», Нунес встретился с неким источником в Белом доме. Законодатели-демократы сочли это недопустимым, потому что Нунес получил информацию от источника, зависимого от президента Трампа, и огласил ее, не сообщив об этом другим членам комитета по разведке.

Член комитета, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил в четверг репортерам,что он «очень хотел бы» принять предложение Белого Дома и ознакомиться с новой информацией, но выразил опасение, что таким образом представители администрации президента могут попытаться избежать обнародования источника утечки секретной информации.

Ранее Нунес отказывался сообщить, где он встречался с источником, личность которого (или которых) он до сих пор не разглашает.

Бывший сотрудник ФБР и Национального Комитета по Безопасности Стивен Слик сказал агентству Associated Press, что это будет «крайне необычно и скорее всего беспрецедентно», если член Конгресса отправится в Белый Дом ознакомиться с докладом разведки «без предварительного разрешения».

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG