Расследование вмешательства России в американские выборы столкнулось с проблемами

Республиканский глава Комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес поставил под угрозу расследование, которое комитет проводит в отношении вмешательства России в американские выборы. Нунес отказался уйти со своего поста и остановил работу комитета до конца недели.

Кроме этого, Нунес отменил закрытую встречу с директором ФБР Джеймсом Коми и директором АНБ Майком Роджерсом, что вызвало раздражение демократов, которые утверждают, что действия Нунеса уменьшают доверие к нему и дискредитируют его возможность управлять процессом расследования.

Как выяснилось, перед тем, как сделать сенсационное заявление о том, что избранный президент Трамп случайно попал под наблюдение, которое велось в отношении неназванного подозреваемого в «Башне Трампа», Нунес встретился с неким источником в Белом доме. Законодатели-демократы сочли это недопустимым, потому что Нунес получил информацию от источника, зависимого от президента Трампа, и огласил ее, не сообщив об этом другим членам Комитета по разведке.

Член комитета, демократ Адам Шифф призвал Нунеса самоустраниться от расследования. Нунес отказался. В интервью различным СМИ он утверждает, что расследование идет успешно и что его отношения с другими законодателями – «хорошие».

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа пыталась не допустить, чтобы бывшая исполняющая обязанности генпрокурора США Сэлли Йетс дала показания Комитету по разведке в отношении Майкла Флинна – бывшем советнике президента по национальной безопасности. Согласно газете, Йетс должна была рассказать о цепи событий, предшествующей отставке Флинна, в том числе «о его попытках скрыть тайные переговоры с послом России». Белый дом заявил, что не пытался препятствовать выступлению Йетс.