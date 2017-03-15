Конгресс ищет российский след в предвыборной кампании 2016 года

В среду руководители Комитета Палаты представителей по разведке провели пресс-конференцию о продолжающемся расследовании российского вмешательства в ход президентских выборов 2016 года и о возможном подтверждении или опровержении заявлений президента Трампа относительно прослушивания телефонных разговоров его предвыборного штаба по распоряжению администрации Обамы. Перед журналистами выступили: председатель Постоянного комитета по разведке Палаты представителей США Девин Нунес и высокопоставленный представитель комитента Адам Шифф.

Открывая пресс-конференцию, конгрессмены сообщили, что открытые слушания состоятся в ближайший понедельник, а в пятницу директор ФБР Джеймс Коми проинформирует членов комитете по делам разведки Конгресса о результатах специального расследования прозвучавших со стороны президента Трампа обвинений в том, что бывший президент Обама отдал распоряжение подслушивать телефонные разговоры в штаб-квартире Трампа в предвыборный период.

Хотя оба конгрессмена подчеркнули, что комитет намерен обеспечить всестороннее и беспристрастное обсуждение всех деталей происшедшего, демократ Шифф сделал особый упор на то, что никаких подтверждений обвинений со стороны нынешнего президента в адрес его предшественника не имеется. Глава комитета, республиканец Девин Нунес, наоборот, подчеркивал, что основной упор в расследовании будет сделан на теме нелегальной утечки секретных данных, к которым могли быть причастны сотрудники американских спецслужб. Тем не менее, отвечая на конкретный вопрос, Нунес был вынужден признать, что твит нынешнего главы Белого дома, в котором он обвинил президента Обаму в организации подслушивания штаб-квартиры Трампа, не следует воспринимать буквально.

Конгрессмены подтвердили, что пока не располагают доказательствами того, что Trump Tower прослушивался и не думают, что это происходило. Руководители комитета по-прежнему ожидают от ФБР предоставления подтверждения наличия ордера на прослушивание предвыборного штаба Трампа.

Девин Нунес сообщил, что на слушания 20 марта будет приглашен директор ФБР Джеймс Коми и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс.

Как сообщалось ранее, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил во вторник, что у главы ФБР могут быть «очень серьезные проблемы», если он немедленно не предоставит законодателям «копии любых ордеров и судебных решений», имеющих отношение к организации прослушивания в избирательном штабе Дональда Трампа.

На прошлой неделе Грэм, возглавляющий в верхней палате Конгресса подкомитет по проблемам преступности и терроризма, вместе с сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом обратились к директору ФБР Джеймсу Коми и Дане Боэнте, исполняющему обязанности заместителя генерального прокурора США, потребовав предъявить «любые улики, подтверждающие или опровергающие» заявления президента Трампа.

Напомним, утром 4 марта глава Белого дома обвинил в серии «твитов» своего предшественника Барака Обаму в том, что он отдал распоряжение о прослушивании предвыборного штаба республиканского кандидата.