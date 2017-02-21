В День президентов в США прошли десятки протестов

Тысячи демонстрантов вышли на акции протеста против администрации Трампа в разных городах страны в День президентов, который отмечался в США в понедельник.

Участники демонстраций, проходивших под лозунгом «Не мой президент», выступали в поддержку небелого населения, иммигрантов, мусульман, наемных работников, ЛГБТ-сообщества и малоимущих.

Демонстранты говорили, что хотят превратить этот день в день протестов против Трампа.

На странице акции «Не мой президент» в Facebook приведен список из по меньшей мере 30 городов – от Бостона до Сиэтла – где проходили протесты, вдохновленные движением «Плохие парни и гадкие женщины» (Bad Dudes and Nasty Women).

В субботу президент Трамп принял участие в массовом митинге во Флориде.

Акция, проходившая в ангаре аэропорта Мельбурна, собрала около 9 тысяч сторонников президента, которые встречали его слова гулом одобрения.