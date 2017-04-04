Тиллерсон возглавит заседание Совбеза ООН по северокорейской ядерной программе

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон возглавит запланированное на 28 апреля заседание Совета безопасности ООН по Северной Корее. В ходе встречи участники обсудят, каким образом международная организация может бороться с тем, что Пхеньян продолжает запрещенные ядерную и ракетную программы.

Санкции ООН в отношении Северной Кореи были введены в 2006-м году с намерением помешать разработке ядерной и ракетной программ страны. После каждого из пяти ядерных испытаний, которые провел Пхеньян, 15 стран-членов Совбеза принимали решение об усилении санкций.

«Нам действительно нужно обсудить, что мы, как члены Совбеза, собираемся предпринимать в отношении Северной Кореи и как собираемся достичь поставленных целей. Для этого мы надеемся привлечь на нашу сторону как можно больше министров других государств», – заявила Хейли по случаю перехода председательства в Совете безопасности ООН к Вашингтону в апреле.

На этой неделе президент Дональд Трамп встречается в своем особняке Мар-а-Лаго во Флориде с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«В течение более 25 лет США наблюдали, как Китай выражает обеспокоенность действиями КНДР, однако это не отражалось в каких-либо действиях. Эта администрация (Трампа) хочет увидеть действия», – сказала Хейли.

В прошлом месяце после переговоров с Тиллерсоном в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что проблема ядерного оружия на Корейском полуострове – это проблема США и Северной Кореи. По словам Вана И, для мирного разрешения северокорейской проблемы необходима приверженность к дипломатическим мерам.

По данным одного из аналитических центров США, который занимается изучением спутниковых снимков основного северокорейского ядерного полигона, КНДР может находится на финальной стадии подготовки к проведению 6-го испытания.

В прошлом месяце северокорейские СМИ сообщили об испытании ракетного двигателя мирового класса, которые может бать использован для запуска спутников и ракет большой дальности.

Высокопоставленные советники Трампа по вопросам национальной безопасности завершили доклад о возможных шагах США по противодействию ядерной и ракетной программам КНДР. По их словам, в докладе проанализированы экономические и военные меры, однако предпочтение отдается введению новых санкций и усилению давления на Пекин принять меры в отношении своего соседа и союзника.