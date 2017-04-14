КНДР пригрозила США «безжалостными» мерами

В пятницу военные Северной Кореи ответили на предупреждение президента США Дональда Трампа «разобраться» с ядерной угрозой, которую представляет КНДР в свете информации о подготовке Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.

«Наши ответные меры на действия США и их вассалов будут настолько безжалостными, что агрессоры не выживут», – утверждает неназванный представитель Генерального командования Корейской народной армии.

«Учитывая серьезность ситуации, США должны образумиться и выбрать правильный путь разрешения проблемы», – говорится в заявлении, которое изначально было показано официальным корейским «Центральным новостным агентством» и позже продублировано центральной радиостанцией Пхеньяна.

Днем ранее Трамп категорично отреагировал на сообщения о планах Северной Кореи провести подземное ядерное испытание уже в субботу – по случаю 105-й годовщины со дня рождения ее основателя Ким Ир Сена.

«Северная Корея – это проблема, – сказал Трамп в Белом доме. – И эту проблему мы решим».

В опубликованном в пятницу заявлении военных КНДР говорится, что «военная истерия администрации Трампа перешла в опасную фазу, что не позволяет больше не придавать этому значения».

В заявлении говорится, что в случае, если США не образумятся, для защиты чести и достоинства Северная Корея вынуждена будет «безжалостным образом» ответить на провокации США, прибегнув к самым жестким ответным мерам, на которые способна КНДР.

В заявлении не уточняются детали, однако ранее Пхеньян угрожал нападением на Сеул и на базы ВС США в Южной Корее, в тихоокеанском регионе и даже в самих Соединенных Штатах.

Такая риторика из уст северокорейского руководства – не редкость, однако разведка и военные аналитики обычно более серьезно рассматривают заявления военного командования КНДР, чем высказывания министерств или воинственные заявления в государственных СМИ.

В то время, как высказывания Трампа были интерпретированы как угроза применения силы против Северной Кореи, президент в своем выступлении отметил, что Китай «усиленно работает» над снижением напряженности на международной арене по поводу Северной Кореи, и выразил надежду, что дипломатические усилия Пекина будут результативными.

Однако во вторник Трамп сообщил, что, если понадобится, США готовы справиться с северокорейским кризисом и без участия Китая.

В пятницу Министерство иностранных дел Китая назвала ситуацию на Корейском полуострове «сложной и щекотливой».

«Мы неоднократно призывали соответствующие стороны продемонстрировать спокойствие и сдержанность и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации на Корейском полуострове. Подобные действия являются безответственными и опасными», – заявил в Пекине пресс-секретарь министерства Джень Шуань.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» после посещения Сингапура получила приказ выдвинуться на север в качестве «разумной меры», вместо того чтобы взять курс на Австралию, как ранее планировалось.