Линки доступности

Языки
Новости

КНДР может готовиться к ядерному тесту

Это предположение высказали эксперты, проанализировавшие фотографии, сделанные космическим спутником

Последние спутниковые снимки могут демонстрируют, что КНДР готовится провести очередное испытание ядерного заряда.

По мнению экспертов Американо-Корейского института при Университете Джонса Хопкинса, подземный ядерный взрыв может быть произведен в любой момент после получения команды из Пхеньяна.

Пока не известно, что означает нынешняя активность на полигоне: это может быть подготовка к ядерному взрыву или «тактическая пауза» между рутинными операциями.

В общей сложности Северная Корея провела пять испытаний ядерного оружия с 2006 года, два из них – в прошлом году.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG