Это предположение высказали эксперты, проанализировавшие фотографии, сделанные космическим спутником
Последние спутниковые снимки могут демонстрируют, что КНДР готовится провести очередное испытание ядерного заряда.
По мнению экспертов Американо-Корейского института при Университете Джонса Хопкинса, подземный ядерный взрыв может быть произведен в любой момент после получения команды из Пхеньяна.
Пока не известно, что означает нынешняя активность на полигоне: это может быть подготовка к ядерному взрыву или «тактическая пауза» между рутинными операциями.
В общей сложности Северная Корея провела пять испытаний ядерного оружия с 2006 года, два из них – в прошлом году.
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