Последние спутниковые снимки могут демонстрируют, что КНДР готовится провести очередное испытание ядерного заряда.

По мнению экспертов Американо-Корейского института при Университете Джонса Хопкинса, подземный ядерный взрыв может быть произведен в любой момент после получения команды из Пхеньяна.

Пока не известно, что означает нынешняя активность на полигоне: это может быть подготовка к ядерному взрыву или «тактическая пауза» между рутинными операциями.

В общей сложности Северная Корея провела пять испытаний ядерного оружия с 2006 года, два из них – в прошлом году.