Северная Корея может провести новое ядерное испытание на этой неделе

ВАШИНГТОН – Имеющиеся данные указывают на то, что Северная Корея заложила устройство в туннель на ядерном полигоне, которое может быть взорвано в субботу или раньше, сообщают правительственные и иные источники.

«У нас нет комментариев, но мы будем внимательно следить за ситуацией», – заявил «Голосу Америки» сотрудник Совета национальной безопасности.

Северная Корея отмечает в субботу «День Солнца» – 105-ю годовщину со дня рождения ее основателя Ким Ир Сена.

На коммерческих спутниковых снимках ядерного полигона Пунгери, сделанных в среду, видны продолжающиеся работы в районе северного портала, новая активность на главной административной территории, а также несколько человек у командного центра.

Снимки были опубликованы на сайте 38 North, принадлежащем Американо-корейскому институту Школы передовых международных исследований в Университете Джонса Хопкинса.

Аналитики Джозеф Бермудес-младший и Джек Лю пришли к выводу, что полигон «подготовлен» к шестому ядерному испытанию в КНДР.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» после выполнения планового задания в Сингапуре получила приказ выдвинуться на север в качестве «разумной меры», вместо того чтобы взять курс на Австралию, как ранее планировалось.

Согласно некоторым источникам, ударная группа авианосца включает подводную лодку класса «Огайо», оснащенную 154 крылатыми ракетами «Томагавк».

«Мы направляем армаду, очень мощную, – заявил президент США Дональд Трамп, выступая на канале Fox Business Network во вторник. – У нас есть подводные лодки, очень мощные. Гораздо более мощные, чем авианосец».

В интервью Wall Street Journal в среду Трамп, говоря о Северной Корее, заметил, что «нельзя позволить, чтобы такая страна, как эта обзавелась ядерной мощью, ядерным оружием. Это массовое уничтожение».