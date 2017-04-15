Северная Корея отложила проведение ядерных испытаний

Северная Корея не провела ядерные испытания в субботу, которые ожидались в этот день. На фоне демонстрации военной мощи США в регионе и усилением экономических ограничений Китая в отношении КНДР, северокорейский лидер ограничился проведением военного парада по случаю «Дня солнца» – праздника в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя республики Ир Сена.

«Ким Чен Ын планировал вступить в борьбу с США, но решил отказаться от этой идеи», – сказал перебежчик из Северной Кореи и аналитик Всемирного института северокорейских исследований Ан Чан-Ир.

На параде 15 апреля Северная Корея продемонстрировала свой военный арсенал. Северокорейский лидер наблюдал с трибуны за марширующими солдатами и военными оркестрами, а также за показом различной боевой техники, в том числе – танков и ракетных комплексов.

По мнению экспертов по оружию, на параде были представлены новые типы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая твердотопливные баллистические ракеты для подводных лодок.

КНДР также продемонстрировала ракету средней дальности, достаточно мощную, чтобы достичь военной базы США в Тихом океане, на острове Гуам, а также твердотопливные ракеты средней дальности, которые можно запускать с мобильных пусковых установок наземного базирования, что осложняет их обнаружение до запуска.

В Пхеньяне также был проведен военно-воздушный парад.

В последнее время Пхеньян и Вашингтон неоднократно обменивались угрозами в адрес друг друга. Так, Северная Корея объявила о разработке ракеты, которая может достичь континентальной территории Соединенных Штатов. Несмотря на официальные заявления о том, что для разработки такой ракеты требуется больше времени, это не помешало представителю армии КНДР предупредить США о готовности ответить «на любые провокации».

«Наши ответные меры на действия США и их вассалов будут настолько безжалостными, что агрессоры не выживут», – сказал представитель северокорейской армии, на которого ссылаются СМИ КНДР.