КНДР провела неудачный запуск ракеты вопреки предупреждениям США

СЕУЛ – Северная Корея в воскресенье провела неудачное испытание ракеты, несмотря на усиленные предупреждения США, что подобные провокационные действия будут иметь серьезные последствия, включая возможную военную реакцию.

Советник Белого дома по внешней политике сообщил, что ракета, которую пыталась запустить КНДР, была ракетой средней дальности, которая взорвалась через 4-5 секунд после старта вблизи базы подводных лодок в городе Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.



По словам советника, сопровождающего в поездке вице-президента Майка Пенса, США располагали достоверными разведданными до и после запуска. Какого-либо запланированного ответа администрации Трампа не ожидается, поскольку у Соединенных Штатов нет необходимости усиливать провал Пхеньяна.

Выступавший на условиях анонимности советник заявил, что если бы речь шла о ядерном испытании, «США предприняли бы другие действия».

Вице-президент США Майк Пенс был проинформирован о попытке запуска и был на связи с президентом Дональдом Трампом, сообщили в Белом доме.

В воскресенье Пенс прибыл в Сеул, ставший началом его десятидневного турне по Азии. Вице-президента сопровождают его жена Карен и две взрослые дочери. После возложения венка на Сеульском национальном кладбище он принял участие в пасхальной церковной службе вместе с американскими и южнокорейскими военнослужащими.

Министр обороны США Джим Мэттис выступил с заявлением после ракетного испытания: «Президент и его военная команда знают о последнем безуспешном ракетном запуске. Других комментариев президента не будет».

Запущенная в воскресенье ракета, как сообщается, не была межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Президент Трамп предупреждал, что он не допустит запуска МБР, поскольку это приблизит Северную Корею к обладанию баллистической ракетой большой дальности, что может непосредственно угрожать национальной безопасности США.

Неудачная попытка запуска произошла на фоне выдвижения в регион ударной группы ВМС США в качестве демонстрации силы и все более жестких предупреждений со стороны администрации Трампа, что США готовы предпринять дополнительные меры против Северной Кореи, включая возможные военные действия.

В субботу северокорейский лидер Ким Чен Ын принимал масштабный военный парад, на котором, судя по всему, были представлены новые ракеты дальнего радиуса действия и ракеты для подводных лодок. Парад был частью торжеств по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя лидера страны Ким Ир Сена. 15 апреля является самым важным праздником в КНДР, который называется День Солнца.

Однако Северная Корея воздержалась от проведения в субботу ядерного испытания, которое многие ожидали, учитывая сообщения о недавней активности на ядерном полигоне Пунгери.

Пенс в Южной Корее



«Провокация, совершенная Северной Кореей сегодня утром, является очередным напоминанием о рисках, с которыми ежедневно сталкивается каждый из вас, защищая свободу народа Южной Кореи и защищая Америку в этом регионе мира», – сказал вице-президент Пенс, выступая на ужине с американскими и южнокорейскими военнослужащими.

В аппарате Пенса сообщили, что в понедельник он встречается с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, чтобы подтвердить приверженность США в условиях возросшей напряженности в связи с оружейными программами Северной Кореи.

МИД Южной Кореи в воскресенье заявил: «Северная Корея на вчерашнем военном параде продемонстрировала ряд наступательных ракет, а попытка запустить сегодня баллистическую ракету является демонстрацией силы, которая угрожает всему миру».

У Пенса запланированы встречи с представителями руководства Южной Кореи, однако вскоре они оставят свои посты: в стране идет кампания по выборам президента в связи с недавним импичментом консервативного президента Пак Кын Хе. Она была освобождена от должности из-за с подозрений в причастности к масштабному коррупционному скандалу. В настоящее время она находится в тюрьме, пока прокуроры рассматривают возможность предъявления уголовных обвинений. Президентские выборы намечены на 9 мая.

На недавних президентских дебатах все ведущие кандидаты, представляющие как либеральные, так и консервативные взгляды, выступили против одностороннего применения военной силы Соединенными Штатами в отношении Северной Кореи.

Два наиболее популярных кандидата, Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от Народной партии, поддерживают прямой диалог с Северной Кореей ради ослабления напряженности. Таким образом, они могут оказаться в оппозиции политике США.

Ракеты на подводных лодках

Неудачное ракетное испытание было проведено вблизи военно-морской базы в Синпхо, где, по некоторым данным, Северная Корея разрабатывает средства ядерного сдерживания морского базирования.

В том же регионе производился запуск баллистической ракеты ранее в этом месяце, накануне саммита президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на котором они обсуждали северокорейскую ядерную угрозу.

Представители США сообщили, что та ракета, судя по всему, была ракетой типа «Скад» на жидком топливе повышенного радиуса действия, которая пролетела около 60 километров, то есть лишь небольшой отрезок своего диапазона, после чего вышла из-под контроля.

Аналитики утверждают, что Северной Корее потребуются годы для создания ракет, запускаемых с подводных лодок, но с каждым испытанием она приближается к этому. В стратегическом плане надежные северокорейские системы подводного базирования могут нивелировать преимущества американской системы ПРО THAAD, которая разворачивается в Южной Корее. Аналитики предупреждают, что подводные лодки могут быть размещены вне поля действия радаров THAAD, которые просматривают территорию к северу от них.

Китай видит в THAAD угрозу своей безопасности, но также выступает против ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее и поддерживает санкции ООН. В пятницу Пекин вновь призвал к переговорам для урегулирования кризиса.