Северная Корея вновь испытала баллистическую ракету

Северная Корея провела новое испытание баллистической ракеты.

Запуск состоялся утром в среду, за 48 часов до встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой будут обсуждаться ядерные амбиции Пхеньяна.

По данным комитета начальников штабов Южной Кореи ракета была выпущена в сторону Японского моря и пролетела около 60 километров.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее запуски любых объектов с использованием баллистических ракетных технологий, но Пхеньян игнорирует этот запрет, считая его нарушением своего суверенного права на самооборону и освоение космического пространства.