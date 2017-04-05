Северная Корея вновь испытала баллистическую ракету

Направленная в сторону Японского моря, ракета пролетела около 60 километров
Северная Корея провела новое испытание баллистической ракеты.
Запуск состоялся утром в среду, за 48 часов до встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой будут обсуждаться ядерные амбиции Пхеньяна.
По данным комитета начальников штабов Южной Кореи ракета была выпущена в сторону Японского моря и пролетела около 60 километров.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее запуски любых объектов с использованием баллистических ракетных технологий, но Пхеньян игнорирует этот запрет, считая его нарушением своего суверенного права на самооборону и освоение космического пространства.
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