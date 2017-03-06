Северная Корея запустила четыре баллистических ракеты

СЕУЛ – Северная Корея утром в понедельник запустила четыре баллистических ракеты, сообщили представители Южной Кореи и Японии. Три из них пролетели около тысячи километров, после чего упали море в 350 километрах от побережья Японии.

Однако едва ли речь идет об испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) большой дальности.

«Южная Корея и США тщательно анализируют ситуацию. Вероятность испытания МБР низкая, но необходимо провести более точную оценку», – заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи Но Чже Чон.

В январе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал понять, что в ближайшее время его страна проведет испытание МБР. В ответ на это Дональд Трамп, который тогда еще не вступил в должность президента, написал в Твиттере: «Этого не случится», подразумевая, что Вашингтон не допустит, чтобы Пхеньян создал баллистическую ракету дальнего радиуса действия, в потенциале способную нанести удар по континентальной части США.

Активизация испытаний

В прошлом году Северная Корея ускорила испытания ядерного оружия и баллистических ракет, произведя более 25 ракетных запусков и два ядерных испытания.

По данным южнокорейских военных, ракетный запуск в понедельник был произведен из региона Тончхан-ни вблизи границы с Китаем. В том же регионе в феврале 2016 года Пхеньян запустил космический спутник, используя запрещенные технологии межконтинентальных баллистических ракет.

Американские военные руководители в прошлом допускали, что Северная Корея может создать уменьшенную ядерную боеголовку, которую можно было установить на ракете дальнего радиуса действия KN-08, хотя Пхеньян пока не продемонстрировал эту возможность.

Американские военные заявили, что обнаружили и отследили ракетный запуск в Северной Корее, отметив, что он не представлял угрозы для Северной Америки.

Выпущенные в понедельник ракеты пролетели в два раза большее расстояние, чем северокорейская баллистическая ракета среднего радиуса действия «Мусудан», испытание которой состоялось в феврале. Представители Японии отметили, что сообщений о нанесении ущерба кораблям или самолетам в районе падения ракет в море не было.

Максимальная дальность ракеты «Мусудан» оценивается в 3 тысячи километров, что означает, что она может поражать цели в Японии и даже долетать до американских военных баз на острове Гуам. Из крупных американских городов ближе всего к Северной Корее расположены Анкоридж (5600 км), Гонолулу (7000 км) и Сиэтл (7900 км).

Реакция США и союзников

Представитель Стратегического командования Вооруженных сил США подполковник Мартин О'Доннелл заявил, что американские военные «сохраняют бдительность в условиях провокаций Северной Кореи и твердо намерены тесно сотрудничать с нашими союзниками Республикой Корея и Японией в целях поддержания безопасности».

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер осудил ракетный запуск и призвал все государства мира «использовать любые имеющиеся каналы и средства, чтобы ясно дать понять КНДР и ее пособникам, что дальнейшие провокации являются неприемлемыми».

«Мы также призываем КНДР воздерживаться от провокационных действий и подстрекательской риторики, которые угрожают международному миру и стабильности, и сделать стратегический выбор в пользу выполнения своих международных обязательств и возвращения к серьезным переговорам, – заявил Тонер. – Наша приверженность защите наших союзников, включая Республику Корея и Японию, перед лицом этих угроз остается нерушимой. Мы по-прежнему готовы и будем принимать меры по повышению нашей готовности к защите себя и наших союзников от атаки, а также готовы использовать весь спектр имеющихся у нас возможностей против этой растущей угрозы».

Проведя заседание с членами Совета национальной безопасности, премьер-министр и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан осудил ракетные испытания.

«Наше правительство решительно осуждает запуск северокорейских баллистических ракет вопреки постоянным предупреждениям Южной Кореи и международного сообщества, и расценивает их как вызов международному сообществу и серьезную провокацию», – заявил южнокорейский лидер.

Система ПРО THAAD

Исполняющий обязанности президента также сообщил, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются аргументом в пользу скорейшего развертывания в Южной Корее противоракетного комплекса для высотного заатмосферного перехвата (THAAD).

«Нам нужно установить эту оборонительную систему против северокорейских ядерных сил и ракет, а также вести активную работу по эффективному укреплению американских средств расширенного сдерживания», – сказал он.

Развертывание THAAD вызвало серьезные возражения со стороны Пекина, который считает, что появление передовой американской оружейной системы станет ненужной и провокационной военной эскалацией, а мощный радар этой системы, используемый для обнаружения ракет, несет потенциальную угрозу для Китая.

Сообщается, что Китай усиливает меры воздействия на Южную Корею в виде неофициальных ограничений на импорт и туризм.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также осудил запуск северокорейских ракет, расценив его, как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН о запрете программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

По словам Абэ, запуск ракет, которые упали лишь в 300-350 километрах от полуострова Ога, относящегося к префектуре Акита, демонстрирует повышенную опасность для страны.

«Этот запуск четко показал, что Северная Корея вышла на новый уровень угрозы», – сказал Абэ.

Япония планирует усилить свою противоракетную оборону и рассматривает возможность закупки комплекса THAAD или строительства наземного варианта боевой системы «Иджис» (Aegis), которая в настоящее время развернута на кораблях в Японском море.

Совместные военные учения

Провокация Северной Кореи в данный момент не стала неожиданностью. Ранее Пхеньян пригрозил принять «решительные ответные меры» в связи с началом на прошлой неделе ежегодных совместных учений американских и южнокорейских военных, направленных на проверку готовности к отражению возможной агрессии со стороны Севера.

Тем временем, команда президента Трампа по национальной безопасности рассматривает различные варианты военного противодействия северокорейской ракетной угрозе. Газета New York Times сообщила, что рассматриваемые варианты включают нанесение ракетных ударов по северокорейским ракетным полигонам и возможность повторного размещения ядерного оружия в Южной Корее.