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Глава Пентагона исключил военный конфликт с Россией

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис подчеркнул, что военные двух стран сохраняют открытыми каналы связи

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что, несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой после применения сирийским правительством химического оружия в провинции Идлиб, военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен.

«Как вам известно, госсекретарь Тиллерсон (сейчас находится) в Москве, - заявил глава Пентагона на совместной пресс-конференции с участием командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефом Вотелом. – Мы сохраняем каналы связи с российскими военными и дипломатами. Ситуация не выйдет из-под контроля».

Глава Пентагона также отметил, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой

«Я уверен в том, что русские будет делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам, - сказал Джеймс Мэттис. – Совсем не в их интересах если эта ситуация выйдет из-под контроля».

Он особо подчеркнул, что главной целью для США в регионе по-прежнему является борьба с боевиками «Исламского государства», а ракетный удар, нанесенный американскими эсминцами по авиабазе правительственных войск «Шайрат» был ответом на использование сирийскими властями химоружия. По словам Мэттиса, этот эпизод не имеет отношения к действиям сил коалиции против террористов, и является «самостоятельным вопросом в военной кампании». Согласно данным Пентагона, в результате ракетного удара из строя были выведены не менее 20 процентов всех боеспособных самолетов сирийских ВВС.

По словам главы военного ведомства США, он ознакомился с данными разведслужб, и «полностью убедился» в том, что химическая атака на мирных жителей была организована и проведена правительственными войсками. Джеймс Мэттис считает, что сейчас Башар Асад должен «горько сожалеть» об этой атаке, и в будущем несомненно будет «долго и тяжело думать» прежде чем пойдет на подобный шаг. Министр обороны США заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ход гражданской войны в Сирии, но не позволят режиму Асада вновь применить химическое оружие.

Глава Пентагона также заметил, что переброска авианосца «Карл Винсон» (Carl Vinson) и сопровождающих его кораблей в район Корейского полуострова никак не связана «с какими-либо конкретными событиями».

«Авианосец находится в западной части Тихого океана... потому, что мы посчитали, что сейчас крайне необходимо, чтобы он там находился, - сообщил Джеймс Мэттис. – Это не свидетельствует о наличии каких-либо требований или о том, что существует конкретная задача».

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