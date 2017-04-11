Глава Пентагона исключил военный конфликт с Россией

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что, несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой после применения сирийским правительством химического оружия в провинции Идлиб, военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен.

«Как вам известно, госсекретарь Тиллерсон (сейчас находится) в Москве, - заявил глава Пентагона на совместной пресс-конференции с участием командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефом Вотелом. – Мы сохраняем каналы связи с российскими военными и дипломатами. Ситуация не выйдет из-под контроля».

Глава Пентагона также отметил, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой

«Я уверен в том, что русские будет делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам, - сказал Джеймс Мэттис. – Совсем не в их интересах если эта ситуация выйдет из-под контроля».

Он особо подчеркнул, что главной целью для США в регионе по-прежнему является борьба с боевиками «Исламского государства», а ракетный удар, нанесенный американскими эсминцами по авиабазе правительственных войск «Шайрат» был ответом на использование сирийскими властями химоружия. По словам Мэттиса, этот эпизод не имеет отношения к действиям сил коалиции против террористов, и является «самостоятельным вопросом в военной кампании». Согласно данным Пентагона, в результате ракетного удара из строя были выведены не менее 20 процентов всех боеспособных самолетов сирийских ВВС.

По словам главы военного ведомства США, он ознакомился с данными разведслужб, и «полностью убедился» в том, что химическая атака на мирных жителей была организована и проведена правительственными войсками. Джеймс Мэттис считает, что сейчас Башар Асад должен «горько сожалеть» об этой атаке, и в будущем несомненно будет «долго и тяжело думать» прежде чем пойдет на подобный шаг. Министр обороны США заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ход гражданской войны в Сирии, но не позволят режиму Асада вновь применить химическое оружие.

Глава Пентагона также заметил, что переброска авианосца «Карл Винсон» (Carl Vinson) и сопровождающих его кораблей в район Корейского полуострова никак не связана «с какими-либо конкретными событиями».

«Авианосец находится в западной части Тихого океана... потому, что мы посчитали, что сейчас крайне необходимо, чтобы он там находился, - сообщил Джеймс Мэттис. – Это не свидетельствует о наличии каких-либо требований или о том, что существует конкретная задача».